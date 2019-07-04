"Випадкові смерті": стало відомо, як Кремль "зачищає" свідків теракту з МН17

Кремль зачищає всіх, хто може дати свідчення щодо збитого російськими терористами в небі над Донбасом малайзійського "Боїнгу" МН17.

Як пише блогер Фашик Донецький, адже дії спецслужб РФ спрямовані на ізоляцію, нейтралізацію та ліквідацію свідків теракту

За його словами, ніхто не вірить у випадковість смертей причетних до теракту, так як ці люди є небажаними можливими свідками проти Росії в Гаазі.

Так, 10 травня 2017 року Москві був затриманий діючий полковник ГРУ Генштабу РФ, "член ради командирів союзу добровольців Донбасу" Василь Геранін. Він є співучасником і ключовим свідком у справі по знищенню рейсу МН-17.

Василь Геранін - справа

Новини Путин ведет секретные переговоры по сбитому Боингу

"Вася брав активну участь в анексії, а також особисто курирував Безлера. Коротше, Вася - взагалі не простий чувак, як ви зрозуміли. Але найцікавіше те, що саме Васі Безлер доповідав про успішно збитий літак. Слідкуйте за руками: хооооп! І пропав Вася. Але і це ще не все. Крім Васі пропадають і інші співучасники теракту. Правда, роспропаганда прикриває дії власних спецслужб інформаційно", - пише він.

Наприклад, 27 червня 2019 року роспропаганда розповсюдила фейк про те, що з міста Сніжне був викрадений якийсь Цемах Володимир Борисович, який був колись "начальником ППО ДНР", а також служив в так званій "1-й слов'янської бригаді". Цікаво, що Цемах знаходився в 2014 році на позиціях в районі Сніжного Донецької області.

"Ну, ви правильно зрозуміли - Цемах в Гаазі не потрібен. Цікаво кому він не потрібен, невже чувак не хоче або не хотів би відбілити репутацію РФ і довести вину ЗСУ в теракті? Пам'ятайте крилатий вислів: хочеш дізнатися хто, шукай кому вигідно?", - уточнив Фашик.

Володимир Цемах

Він також розповів, як спецслужби РФ затримали куратора Безлера Василя Гераніна: його звільнили з ГРУ ГШ РФ заднім числом, а потім підкинули зброю.

"Все. Але, оп! І немає Васі. Тепер згадуємо ситуацію з типу таємничим зникненням Цемаху, "начальника пво динири": роспропаганда в якості прикриття і щоб уникнути шуму в ЗМІ запустила фейк з обвинуваченням у викраденні коллаборанта, а чувак взяв і зник, хоч СБУ взагалі не в курсі події. Як на мене, спецслужби РФ не попалися взагалі. Ні крапельки", - пише блогер.

Крім того, Фашик Донецький розповів, як роспропаганда прикривала операцію спецслужб РФ по викраденню небажаного свідка у малайзійському "Боїнгу".

Олександр Коц

"Перше: згадуємо того, хто перший почав верещати про зникнення. Це був Саша Коц. Друге: Коц, який типу журналіст, має військове звання майор запасу. Також Коц проходив службу в структурах ГРУ ГШ РФ. Саме завдяки цьому Коцу вдалося побувати в ряді гарячих точок. Третє: Коц був в полоні, в Лівії його затримали за підозрою в шпигунстві. Після цього він став працювати під прикриттям. Також в біографії Коца є каламутна історія з фейковий квитком на літак до Великобританії, всього за кілька тижнів до отруєння Скрипаля. Четверте: ГРУ РФ майже не попалися. Коц не грушник, він просто "журналіст", а "інсайд" про викрадення "начальника пво динири" на прізвище Цемах, він опублікував не по наказу генштабу РФ, а тому шо журналіст зобов'язаний про таке написати. Чесно-чесно. Напевно. Епілог. Я чомусь упевнений, що Цемах вже у Кобзона в гостях, адже РФ не потрібні свідки в Гаазі. А ви?" - підсумував фашиків, висловивши впевненість, що всіх співучасників злочину чекає подібна доля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту знаходилися 298 чоловік, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.

"Бук" належав 53-й бригаді ППО РФ і був перекинутий з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому перевозили установку.

Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Один з підозрюваних Сергій "Похмурий" Дубинський відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!