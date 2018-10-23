"Випадає волосся і зуби": розкрилися страшні наслідки катастрофи в Армянську

В окупованому Армянську (Крим), де трапився викид у повітря токсичних речовин на заводі "Кримський титан" олігарха Дмитра Фірташа, у людей почали випадати волосся і зуби.

Їх збирають для досліджень фахівці Санкт-Петербурзького інституту гематології та трансфузіології, повідомляють "Примечания".

За словами фахівця інституту, завдяки волоссю і зубам жителів можна дізнатися, які хімічні елементи накопичилися в їхніх організмах.

Уточнюється, що зуби і волосся необхідно приносити в місцеву поліклініку до кабінету заступника головлікаря єдиної в Армянську міськлікарні Наталії Пєтухової. Вона підтвердила, що проводиться збір біоматеріалів для інституту.

За словами лікаря, зуби і волосся вже здали близько 50 міських жителів. На питання, чому про їхній збір не було оголошено публічно, вона сказала, що всі питання до головного лікаря: "Лист (від вчених. — Ред.) прийшов на ім'я керівника, вона оголосила це у штабі, більше я не можу коментувати", — повідомила Пєтухова.

Головлікар лікарні Тетяна Райкова пояснила, що публічно оголошувати про збір волосся і зубів не стали, щоб уникнути паніки. "Там 50 осіб, по-моєму, їх уже набрали, — сказала вона. — Щоб у людей не було зайвої паніки, зайвих питань і розмов. 50 осіб — це не так багато".

Коли зібрані матеріали будуть передані до Петербурга і чи будуть озвучені результати дослідження жителям Армянська, головлікар уточнити не змогла.

"Я гадаю, що якась інформація з'явиться, але я думаю, що вона буде не на нашому рівні, а на урядовому, тому що роботу цього інституту організував наш уряд", — додала Райкова.

Тим часом у "МОЗ" Криму продовжують запевняти, що жити в Армянську безпечно для здоров'я. "З 15 по 21 жовтня до Центральної міської лікарні звернулося 42 особи, з яких 12 пацієнтів (4 дорослих та 8 дітей) припустили, що їхній стан пов'язаний з екологічною обстановкою", — наводить дані прес-служба окупаційного відомства.

За словами "першого заступника міністра охорони здоров'я" Криму Валентини Савченко, в результаті обстеження медики встановили, що їхні захворювання не пов'язані з екологічною обстановкою.

Як писав OBOZREVATEL, окупаційна влада Криму відкидає небезпеку хімічних викидів і запевняє жителів, що все гаразд. Місцеві ж продовжують бунтувати проти бездіяльності так званих чиновників і діляться фотодоказами екологічної катастрофи.