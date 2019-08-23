Бізнесвумен із Донецька і "зоряне" місце ДТП: подробиці скандалу з тещею Притули

Винуватицею страшної аварії на Дніпровській набережній у Києві, через яку постраждала дитина, стала Лілія Сопельник, теща двох відомих особистостей – шоумена Сергія Притули і політика Віталія Хомутинніка.

Сама Лілія Сопельник – бізнесвумен, родом із Донецька. Вона володіє компаніями, які займаються будівельним бізнесом, здачею в оренду нерухомості та оптовою торгівлею. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Сімейний підряд

59-річна Лілія Сопельник родом із Донецька. Разом зі своїм чоловіком Віктором Сопельником і доньками Світланою та Катериною вони займаються бізнесом. Сфера діяльності їхніх компаній – будівництво, нерухомість, торгівля.

Лілія Сопельник, фото 2012 року facebook.com Лілії Сопельник

Лілії належить компанія "Візит", зареєстрована в Донецьку. Також співзасновницями цієї компанії є і її доньки – Катерина Сопельник, дружина Сергія Притули, і Світлана Хомутиннік, дружина депутата Хомутинніка. Фірма займається орендою і управлінням нерухомістю.

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Разом зі своїм чоловіком Віктором Сопельником, Лілія володіє компанією ЮТІБІ ГРУП. Фірма займається оптовою торгівлею деревом, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Також Лілія Юріївна та її чоловік числяться серед засновників будівельної компанії "Торг-Альянс". Ця компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Лілія Сопельник facebook.com Лілії Сопельник

Родинні зв'язки

Молодша донька Лілії Сопельник, Катерина, одружена з шоуменом Сергієм Притулою, вона – фінансовий директор "Вар'яти шоу" за його участю чоловіка. Раніше ж працювала на "Новому каналі", де й познайомилася з Притулою. У них є маленька донечка.

Сергій Притула з дружиною Катериною facebook.com Катерини Притули

А ось старша донька Лілії Сопельник, Світлана, стала дружиною мільйонера і депутата Хомутинніка. Судячи з його декларації, дружина заробляє мільйони, а також є власницею величезної квартири і будинки.

Віталій Хомутиннік із дружиною Світланою Сопельник

Чоловік Лілії, Віктор Сопельник, родом із Росії, але давно живе в Україні. Був членом політради партії "Удар" Віталія Кличка. Він балотувався від цієї політсили до парламенту в 2012 році, але не пройшов. Також був членом партій "Трудова Україна" і "Партії регіонів". Ще Віктор Іванович був помічником у свого депутата-зятя Віталія Хомутинніка.

Катерина з татом facebook.com Катерини Притули

Віталій Сопельник, забудовник, член різних партій удар

До речі, будинок на Дніпровській набережній 19 а, де трапилася аварія, відомий тим, що тут по сусідству жила молода дружина ексмера столиці Леоніда Черновецького Олена Савчук. Також поряд мешкає і колишній голова Київської адміністрації Олександр Попов. Кажуть, тут проживають відомий доктор Комаровський і телеведуча Даша Малахова. Ще в цьому дворі бачили "кварталівців" Євгена Кошового і Юрія Корявченкова.

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