''Виносив іхтамнетов із вогню'': Росія вирішила ''злити'' Україні терориста ''ДНР''

Терориста Пилипа Венедиктова, що воював на боці "ДНР" з 2014 по жовтень 2016 року висилають з Росії в Україну.

Раніше бойовик намагався отримати статус біженця в Росії, повідомив у Twitter український журналіст Денис Казанський.

"Хроніки "громадянської війни". На Уралі ополченця, який виніс росіян з бою під Маріуполем, висилають на Україну. У цій новині прекрасно все", - зазначив він.

Користувачі мережі коментували пост журналіста.

"Фейк - він же виніс "іхтамнетов","Просто сказано в Україну. Луганда по Лаврову територія України. Вишлють назад в то гетто та й все","Таки що, захисник російського світу потрапить в рай?" - писали в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, що Венедиктов переслідується владою України за вчинення ним злочину терористичного характеру. На Донбасі він служив в підрозділі, що спеціалізується на спецопераціях.

Пилип Венедиктов

Пилип Венедиктов в "ДНР"

Пилип Венедиктов в РФ

Пилип Венедиктов

Пилип Венедиктов

На українському ресурсі "Миротворець", де розміщені дані окупантів і їх посібників, сказано, що 36-річний сепаратист родом із Кривого Рогу. Він проходив військову підготовку в Підмосков'ї і лікувався на території РФ. Терорист намагався отримати притулок в РФ, але йому відмовили. Він через суд домігся свого рішення, проте 4 січня 2019 року ДУ МВС по Челябінській області направило до Верховного суду РФ скаргу з вимогою скасувати рішення обласного суду і прийняти нове про відмову Венедіктову на отримання тимчасового притулку в Росії.