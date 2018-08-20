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"Виносити" терористів: Порошенко показав випробування снаряда для ЗСУ

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В Україні завершили випробування 152-мм снарядів для артилерійської системи "Гіацинт" (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши відео. Порошенко зазначив, що таким чином посилюється обороноздатність армії.

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"Нині ДАХК "Артем" переходить до серійного виробництва 152-мм снарядів, які вже найближчим часом будуть постачатись до українського війська. Наступний наш крок – у короткий термін перейти до виробництва снарядів і для інших артилерійських систем у калібрах від 100-мм, до натівського калібру у 155-мм", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на росТВ злякалися новітньої зброї України

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
СССР за 4 года войну выиграл А Петя за 4 года .... ???
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2
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Шмурдяк Тарас, бабла много спиз....л!
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Шмурдяк Тарас, За неделю завершил АТО.
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1
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