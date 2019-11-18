Винних покарають: у МЗС України розповіли про суд над Росією за захоплення кораблів

Незважаючи на те, що Росія повернула Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці, розгляд цієї справи продовжиться в арбітражному суді Гааги.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в офіційному коментарі на своїй сторінці у Facebook.

"1 квітня 2019 року МЗС, відповідно до Конвенції ООН з морського права, повідомило Російській Федерації про спір щодо порушення нею імунітетів трьох військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів. Незважаючи на повернення моряків і суден, спір триває, сформовано арбітражний суд, і вже 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання, на яких будуть визначені подальші процедурні питання розгляду справи", – йдеться у повідомленні.

Українські кораблі "24 канал"

У МЗС також нагадали країні-агресору, що імунітети військових суден – основоположний принцип міжнародного звичаєвого і морського права. Тому ніхто не має права їх порушувати, а в разі порушення винні мають понести повну відповідальність.

Також в головному зовнішньополітичному відомстві України акцентували увагу на тому, що Росія повернула захоплені кораблі тільки через 358 днів після злочину. Хоча мала зробити це одразу після появи наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року.

"Після ретельної перевірки та експертизи стане ясно, в якому стані повернуто українські кораблі, чи було з них вилучено обладнання та документацію", – підкреслили в МЗС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада газета "Коммерсант" повідомила, що Росія поверне українські "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" до "нормандського саміту", запланованого на 9 грудня.

17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.

18 листопада стало відомо, що передача відбулася. Українські судна повинні прибути до Одеси вранці 19 листопада.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram