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18 листопада • оновлено в 15:46
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Винних покарають: у МЗС України розповіли про суд над Росією за захоплення кораблів

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Незважаючи на те, що Росія повернула Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці, розгляд цієї справи продовжиться в арбітражному суді Гааги.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України в офіційному коментарі на своїй сторінці у Facebook.

"1 квітня 2019 року МЗС, відповідно до Конвенції ООН з морського права, повідомило Російській Федерації про спір щодо порушення нею імунітетів трьох військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів. Незважаючи на повернення моряків і суден, спір триває, сформовано арбітражний суд, і вже 21-22 листопада в Гаазі відбудуться перші процесуальні слухання, на яких будуть визначені подальші процедурні питання розгляду справи", – йдеться у повідомленні.

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Українські кораблі

Українські кораблі

"24 канал"

У МЗС також нагадали країні-агресору, що імунітети військових суден – основоположний принцип міжнародного звичаєвого і морського права. Тому ніхто не має права їх порушувати, а в разі порушення винні мають понести повну відповідальність.

Також в головному зовнішньополітичному відомстві України акцентували увагу на тому, що Росія повернула захоплені кораблі тільки через 358 днів після злочину. Хоча мала зробити це одразу після появи наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року.

"Після ретельної перевірки та експертизи стане ясно, в якому стані повернуто українські кораблі, чи було з них вилучено обладнання та документацію", – підкреслили в МЗС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Керченська протока
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