Вінниччину потрясла трагедія: чоловік жорстоко розправився з дружиною і наклав на себе руки

У Вінницькій області чоловік застрелив дружину, а потім вчинив самогубство.

Про це повідомляє УНН із посиланням на правоохоронні органи. Трагедія сталася в одному із сіл Ямпільського району. Поліція знайшла в житловому будинку тіла чоловіка й жінки.

На тілі загиблої 1978 року народження виявлено вогнепальне поранення в область грудної клітини. У чоловіка 1976 року народження — вогнепальне поранення голови. Поліцією попередньо встановлено, що чоловік застрелився сам. Поряд із тілом господаря лежала мисливська гладкоствольна рушниця "Іж-17".

Зазначається, що обстановка речей у будинку не порушена, а вхідні двері були замкнені зсередини. Правоохоронці вважають, що чоловік застрелив дружину, після чого скоїв суїцид.

Розпочато розслідування події. Поліція встановлює обставини та причини скоєння злочину.

Ілюстрація Гродно 24

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