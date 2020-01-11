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11 січня • оновлено в 15:29
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"Винні ЗСУ і США": росЗМІ зганьбилися з фейками про катастрофу літака МАУ

3.3т
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Кремлівські пропагандисти влаштували цілу істерію довкола трагедії зі збитим українським лайнером МАУ. Намагаючись спростувати причетність Ірану до ракетної атаки, рупори путінського режиму висували найнеймовірніші версії.

Так, вони намагалися покласти відповідальність за трагедію на США і навіть на Збройні сили України, а також стверджували, що Boeing в принципі не міг бути збитим ракетою. Скріншоти з доказами чергової брехні російської пропаганди з'явилися на Telegram-каналах "Протести в світі", а також офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Новини
"Сприйняли за ракету": КВІР узяв відповідальність за катастрофу літака МАУ

"Рівень російських військових "експердів" і чергове підтвердження їх ганебної праці на пропаганду залісся, а не справжня, чітка і роз'яснювальна позиція", "Зливний бачок в своєму репертуарі. Цікаво, що вона далі заспіває? А, точно Америка винна", "Все, що потрібно знати про експертів Russia Today", "Збережемо для історії", – обурюються в мережі.

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ

Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін заявив, що російські депутати засуджують дії Ірану, який зізнався у випадковому збитті українського літака Boeing 737 в Тегерані, але вважають, що на такий удар його нібито спровокували США.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
ЁТут можно сказать, что Иран честная страна,и как не хают мусульман-они мужчины.Признали честно свою вину ,извинились,согласны выплатить компенсацию, расходы и наказать виновных.Случайностей в нашей жизни много и все бывает.Жизни не вернуть,погибших не воскресить, людей жалко. Понадобилось всего 3дня,чтоб во всем разобраться.Теперь противовес.Украина.Сбили с у ки ,два самолёта, голову в песок,я не я ,и хата не моя.В 2001 выплатили по 200 000 компенсации жертвам,поувольняли министров,которе было признали вину и отказались юридически признавать вину и оплачивать потерю лайнера.С к от ы.В 2014 вообще спихнүли сначала на ополчение, потом на Россию,потом опять на ополчение..В общем дважды с к о т ы. Жалкая,трусливая страна с жалкими,трусливыми людишками,сжирающими под угрозой свой флаг и зовущие мамку,ҡогда почуят запах мочи
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
ВСЁ !!! Понеслось дерьмо по трубам !!! Началась активная перистальтика кишечников Киселёва-Соловьёва-Скабеевой. Сейчас из их прямых кишок полезет правда. Российская правда, истина. И россияне с ужасом узнают о кознях мировой закулисы и агентов госдепа .А так же, о том, что же там было на самом деле ))))))))
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Модераторы обоза не любят правду.
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