"Винні ЗСУ і США": росЗМІ зганьбилися з фейками про катастрофу літака МАУ

Кремлівські пропагандисти влаштували цілу істерію довкола трагедії зі збитим українським лайнером МАУ. Намагаючись спростувати причетність Ірану до ракетної атаки, рупори путінського режиму висували найнеймовірніші версії.

Так, вони намагалися покласти відповідальність за трагедію на США і навіть на Збройні сили України, а також стверджували, що Boeing в принципі не міг бути збитим ракетою. Скріншоти з доказами чергової брехні російської пропаганди з'явилися на Telegram-каналах "Протести в світі", а також офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

"Рівень російських військових "експердів" і чергове підтвердження їх ганебної праці на пропаганду залісся, а не справжня, чітка і роз'яснювальна позиція", "Зливний бачок в своєму репертуарі. Цікаво, що вона далі заспіває? А, точно Америка винна", "Все, що потрібно знати про експертів Russia Today", "Збережемо для історії", – обурюються в мережі.

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Фейки розЗМІ про катастрофу борту МАУ Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови комітету нелегітимної Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін заявив, що російські депутати засуджують дії Ірану, який зізнався у випадковому збитті українського літака Boeing 737 в Тегерані, але вважають, що на такий удар його нібито спровокували США.

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