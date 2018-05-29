Винні військові? Названа можлива причина отруєння дітей в Черкасах

Причиною масового отруєння дітей і дорослих під час шкільної лінійки в Черкасах може бути розлив нафтопродуктів в сусідній військовій частині.

Як допустив в інтерв'ю "РБК-Україна" гендиректор "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я" Володимир Курпіта, після того, як в місті підвищилася температура повітря, речовини почали випаровуватися. В результаті ці пари викликали пошкодження органів дихання у дітей.

За його словами, на місці НП були досліджені вода, повітря, грунт і продукти харчування.

"Наші методики дозволяють визначити тільки вісім-десять самих часто поширених шкідливих речовин - феноли, формальдегіди, двоокис азоту і т.д. По інших можливих причин отруєння, а їх більше десяти тисяч, ми не робимо досліджень. У нас немає для цього методології" , - заявив експерт.

Курпіта зазначив, що за підсумками досліджень не було виявлено зміни ні по одному з показників, за винятком наявності свинцю в грунті.

"Але парадоксальність ситуації в тому, що ми не можемо стверджувати, що рівень свинцю в ґрунті перевищує допустиму норму, оскільки ці норми були скасовані в 2014 році. Якщо порівняти виявлений нами показник наявності свинцю в грунті в черкаській школі з нормами 2014 року, то його рівень перевищує допустимі в два рази. Сам свинець може викликати отруєння, якщо він потрапить в організм. Але якщо він знаходиться в грунті, то невідомо, яким чином він міг потрапити в тіло людини", - пояснив він.

Представник МОЗ допустив, що свинець міг потрапити в ґрунт через діяльність військових.

"Свинець застосовується в добавках для нафтопродуктів. Як ми припускаємо, в сусідній військовій частині перед лінійкою міг статися розлив нафтопродуктів, які після того, як в місті підвищилася температура повітря, почали випаровуватися. В результаті ці пари викликали інгаляційне ураження у дітей. Але це припущення. Остаточно відповідь на це питання повинні дати органи слідства. Ми їм передали всі наявні результати досліджень", - розповів Курпіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня на території з школи № 8 в Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і почали втрачати свідомість учні школи.

Всього на лінійці були присутні 424 учня, більше 50 з них були госпіталізовані. Попередня версія інциденту - отруєння невідомою речовиною.