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3 лютого • оновлено в 14:40
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/ Розслідування

"Винні українці!" Іран пішов на нову підлість у розслідуванні катастрофи літака МАУ

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Іран більше не ділитиметься з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака Boeing 737 МАУ в Тегерані.

Таке рішення іранці пояснили оприлюдненням аудіозапису переговорів із пілотом їхнього літака, який "злили" українські експерти. Про це повідомив директор із розслідувань катастроф в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резаіфар, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Група з технічного розслідування аварії українського авіалайнера дивним чином опублікувала секретний аудіофайл переговорів пілота літака, який летів одночасно з українським літаком", – сказав він.

Іран припинив ділитися з Україною доказами після витоку запису пілота

Іран припинив ділитися з Україною доказами після витоку запису пілота

За його словами, аудіофайл був частиною доказів, які українським експертам надали у рамках спільного розслідування, що проводить слідча група. Однак ті "вчинили неправильно".

"Ці дії українців призвели до того, що ми перестали ділитися з ними доказами", – додав Резаіфар.

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

ТСН

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

ТСН

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

ТСН

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

ТСН

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ

ТСН

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Автор
Марта Рок
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розслідування розбився літак
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Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Закрытая информация по расследованию в Украине не держится, что в жопе вода после клизмы.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шараварные все продают, и эту информацию продали, Иранцам надо знать с кем дело имеют.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Президент требует с Ирана больше денег, родственники погибших на второй день жалуются, что им до сих пор не дали денег, украинские следователи продают в СМИ материалы следствия. Це Украина.
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