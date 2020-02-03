"Винні українці!" Іран пішов на нову підлість у розслідуванні катастрофи літака МАУ

Іран більше не ділитиметься з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака Boeing 737 МАУ в Тегерані.

Таке рішення іранці пояснили оприлюдненням аудіозапису переговорів із пілотом їхнього літака, який "злили" українські експерти. Про це повідомив директор із розслідувань катастроф в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резаіфар, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Група з технічного розслідування аварії українського авіалайнера дивним чином опублікувала секретний аудіофайл переговорів пілота літака, який летів одночасно з українським літаком", – сказав він.

Іран припинив ділитися з Україною доказами після витоку запису пілота

За його словами, аудіофайл був частиною доказів, які українським експертам надали у рамках спільного розслідування, що проводить слідча група. Однак ті "вчинили неправильно".

"Ці дії українців призвели до того, що ми перестали ділитися з ними доказами", – додав Резаіфар.

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ ТСН

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ ТСН

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ ТСН

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ ТСН

Розмова диспетчерської служби аеропорту Тегерана й іранського пілота про трагедію з літаком МАУ ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Іран запросив українських фахівців на розшифрування "чорних скриньок" збитого ракетами літака МАУ. Однак він побоюється відправляти їх туди та вважає, що Іран готує пастку.

Згодом він заявив, що Україна має запис, який доводить, що Іран знав, що літак МАУ збила ракета одразу ж після трагічної НП.

Також у ЗМІ опублікували цей запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана й другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз", який бачив і пуск ракет, і вибух.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал