Винні обидва? Журналіст вказав на важливий нюанс у ДТП з Кулебою

У ДТП з уповноваженим президента України з прав дитини Миколою Кулебою відповідальність з чиновником, який поїхав на червоне світло, повинен розділити другий водій, який перевищив швидкість.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV журналіст і громадський діяч, автор громадянської ініціативи "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк. За словами Андріюка, він багато разів ретельно переглядав відео аварії.

"Дії водія Миколи Кулеби не піддаються жодній логіці. Там дві смуги – одна смуга з зеленою стрілкою і крайня ліва на поворот. Микола Кулеба заїхав на смугу з зеленою стрілкою. Водії-порушники і нахаби об'їжджають потік на цю зелену стрілку, але заїжджають наперед, перед першим автомобілем. І коли вже всі автомобілі рушають, вони вже світлофора не бачать. Їм або бібікають, або моргають, і тоді вони вже рушають разом з потоком", – розповів журналіст.

"А він просто з іншого ряду заїхав, не дочекався, поки всі рушать, і поїхав на червоний. Людина заїхала на таке велике перехрестя, з іншого боку фактично траса, по якій всі їдуть на великій швидкості з перевищенням, і поїхав далі. Я не розумію, чим він керувався і що у нього було в голові", – зазначив він.

Андріюк нагадав, що в машині чиновника було двоє дітей, проте автокрісла в салоні авто були відсутні.

"Все це в купі – дитина без автокрісла, свідомо поїхав на червоне світло – це просто жахлива історія. Я вважаю, по-хорошому він повинен був би добровільно скласти повноваження. Це не піддається ніякій логіці", – підкреслив громадський діяч.

При цьому Андріюк відзначив, що перехрестя, де сталося фатальне ДТП, знаходиться в межах населеного пункту, і там повинен бути встановлений швидкісний ліміт 50 км/год.

"Я не виправдовую зараз дії Миколи Кулеби, вони не піддаються логіці. Поїхати свідомо на червоний – це жах. Але водій важкого мікроавтобуса, напевно 3 тонни важить... Я майже впевнений, що експертиза підтвердить – він гнав 100 км/год, а може і більше. Якби водій гнав хоча б 69 км/год, у нього було б більше часу на реакцію і на гальмування. Навіть якби сталося таке ДТП, то пошкодження автомобіля і людські травми були б набагато менше", – заявив він.

"Кулеба першочергово винен, але другий учасник ДТП повинен так само визнавати, що його безглузде перевищення швидкості в 2-2,5 рази в населеному пункті призвело до цих травм", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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