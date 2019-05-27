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/Розслідування

Винне ЗНО? Під Харковом застрелився син високопоставленого чиновника

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У Харківській області застрелився 15-річний син заступника мера Змієва Павла Заярного Ілля.

Про трагедію стало відомо в понеділок, 27 травня, передає видання NewsRoom із посиланням на правоохоронців.

Відзначається, що хлопець щойно закінчив 11 клас місцевого ліцею №1 і, за словами знайомих, невдало склав ЗНО з української мови.

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Під Харковом застрелився 15-річний син чиновника

Під Харковом застрелився 15-річний син чиновника

Pixabay

Як уточнює видання "ГородХ", тіло онука виявив його дідусь. Перед смертю хлопець залишив батькам прощальну записку зі словами: "У вас є, про кого піклуватися".

За даними криміналістів, підліток покінчив життя самогубством за допомогою гладкоствольної рушниці, яка стояла у зібраному вигляді в кутку кімнати.

Тіло хлопця було направлено в морг. За фактом смерті поліція внесла відомості про кримінальний злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 115 КК (умисне вбивство) з відміткою "самогубство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Вінничині повісився 15-річний підліток Артем Ателін, який проживав разом з опікунами. Серед причин називають його розмову з соцпрацівником.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
Харківська областьсамогубство
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Вот, до чего доводит людей рагулячья мова.
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