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Винищення терористів "Л/ДНР" потрапило на відео: з'явилися ефектні кадри

1.7тЧитати матеріал російською

Офіцер ЗСУ показав ефектне відео атаки українських захисників на "Л/ДНР" на Донбасі, в результаті якої була знищена одиниця військової техніки терористів "Урал".

Відповідні кадри розмістив офіцер на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На свіжому записі чітко видно потужний вибух, який, за інформацією Штефана, забрав життя одного окупанта.

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Винищення терористів "Л/ДНР" потрапило на відео: з'явилися ефектні кадри

Скріншот із відео

"Воїнами-ОСами знищена одна одиниця військової техніки "Урал", який робив підвезення БК і озброєння на передову російським окупантам. Як бачите, осине жало лягло майстерно і філігранно, як куля в лузу", – прокоментував раніше офіцер ЗСУ,

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воїни 54 ОМБР Збройних сил України і бойова група К-2 знищили позицію російсько-окупаційних військ у Луганській області.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ООСНовини Донбасу
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