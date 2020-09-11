У Запоріжжі винесли вирок хлопцеві, який на очах у людей підпалив свою дівчину

У Запоріжжі Шевченківський районний суд засудив Віталія Чайковського, який облив бензином і підпалив свою цивільну дружину Анастасію Ковальову, до 15 років в'язниці.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Дівчину Чайковський облив бензином 2 липня 2019 року, а через шість днів вона померла.

Він був морально внутрішньо і зовні готовий до такого суворого вердикту, сказано в сюжеті. Протягом всього процесу 29-річний чоловік сидів мовчки, не висловлював емоцій, а коли оголосили вирок, навіть не поворухнувся.

"Призначити йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Стягнути з Чайковського Віталія на користь Христини Ковальової моральну шкоду в сумі один мільйон гривень", – оголосила вирок суддя.

Крім того чоловікові доведеться заплатити ще 200 тисяч гривень, витрачені на лікування дівчини.

І засуджений, і його адвокат від спілкування з журналістами відмовилися. Мати загиблої дівчини на оголошенні вироку не була присутня, оскільки знаходиться за кордоном і не може приїхати в Україну через COVID-19.

"Вона була в липні цього року в Запоріжжі на річниці загибелі доньки, але ми з нею постійно на зв'язку, і вона також хотіла такого вироку", – сказала адвокатка потерпілої Марина Щаслива.

Чайковський був морально готовий до суворого вердикту. 061.ua

Раніше засуджений визнавав свою провину, але намагався переконати суд у вбивстві з необережності. Говорив, що просто хотів налякати свою дівчину. Але судді з його аргументами не погодилися.

У Чайковського є близько місяця на апеляцію вироку. Чи скористається він цим правом – невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL :