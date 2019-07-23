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Винесли дорогоцінності: у Києві обікрали квартиру судді Верховного суду

1.4т Читати матеріал російською

У Києві обікрали квартиру судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду України Лева Кишакевича.

Про це написала "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. За інформацією видання, злодії проникли до помешкання Кишакевича і винесли дорогоцінності. Що саме вкрали – невідомо.

Згідно з декларацією про доходи за 2018 рік, у судді є дві квартири в Івано-Франківській області, житло в Києві він орендує.

Лев Кишакевич

Лев Кишакевич

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Тільки за основним місцем роботи – у ВС та Івано-Франківському національному медуніверситеті – він отримав більш як 3,7 мільйона гривень річної зарплати.

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У документі зазначається також, що готівкою Кишакевич зберігає 290 тисяч гривень і 25 тисяч доларів.

Як писав OBOZREVATEL, в липні в Києві обікрали главу митної служби Максима Нефьодова. Злочинець зумів витягнути з сумки його планшет.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Верховний суд Украины
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Украсть у вора... Это даже - не преступление !
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Serov Oleg
Serov Oleg
все,что нажито непосильным трудом...
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