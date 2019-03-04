"Він заговорить!" З'явилися подробиці арешту екс-ватажка "ДНР" у Росії

"Екс-міністра" самопроголошеної "ДНР" Олександра Тимофєєва на прізвисько "Ташкент" заарештували за наказом російських кураторів.

"Рішення щодо арешту "Ташкента", колись правої руки убитого глави "ДНР" Захарченка, було ухвалене після узгодження з "віце-прем'єром" Дмитром Козаком, який через фінансову підтримку з боку Росії курирує розвиток економіки і на Донбасі", — пише кремлівський Telegram-канал.

Також наголошується, що "Козака почала сильно напружувати ситуація, коли сума розкрадань з бюджету "ДНР" перевалила за 30 млрд рублів, при тому що фактично це — його сфера відповідальності".

Олександр "Ташкент" Тимофєєв

"Коли Ташкент заговорить (а він заговорить), хвилюватися доведеться не тільки тим, хто крав за Захарченка і продовжив за Пушиліна, а й тим, хто допомагав їм перебувати при владі і відсікав лідерів опозиції від участі у виборах", — зазначає рупор Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Ростові-на-Дону заарештували "екс-міністра" "ДНР" Олександра Тимофєєва на прізвисько "Ташкент". Його етапували до Москви.

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