"Він сильно здав": дочка Сущенка розповіла про тиск у російських застінках

Після майже двох років утримання в російському СІЗО "Лефортово" стан здоров'я українського журналіста Романа Сущенка суттєво погіршився. Сталося це через незадовільні умови утримання і постійний психологічний тиск, під яким перебуває український громадянин.

Романа Сущенка тюремники максимально відрізають від зовнішнього світу і інформації про зусилля по його звільненню, розповіла його донька Юлія Сущенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Коли ми в останній раз бачилися з батьком (це було наприкінці лютого), він розповідав, що у нього почалися проблеми з зубами. Це взагалі дуже поширена проблема у всіх, хто знаходиться в тюрмах. Погане харчування, важка психологічно атмосфера, постійний стрес, відсутність сонця, вітамінів, свіжого повітря - все це призводить до випадання зубів... І із зором у нього проблеми почалися. Його тримають в камері 2 на 2 метри, з одним маленьким віконцем. Освітлення там дуже погане. А батько дуже багато читає, малює - тому у нього сідає зір", - сповістила Юлія.

Юлія з батьком, Романом Сущенком Facebook Юлії Сущенко

За словами доньки журналіста, найбільше страждає її батько від безперервного психологічного тиску.

"Психологічно на нього дуже тиснуть. На ім'я Романа Сущенка приходять сотні листів - і йому дуже неохоче ці листи віддають. Він може отримати реєстри всіх листів, може бачити, коли вони прийшли, від кого - але не може отримати самі листи... Батько знаходиться в певному інформаційному вакуумі. І я намагаюся готувати для нього якісь коротенькі "дайджести", щоб адвокат хоча б на словах передавав батькові, що ж відбувається навколо імені Романа Сущенко", - розповіла Юлія Сущенко.

"І те, що Фейгіна позбавили статусу адвоката і в той же день батька перевели до одиночної камери - очевидно ж, що це не просто збіг. Що це робилося з певною метою. Що це була маніпуляція, за допомогою якої батька знову намагалися змусити визнати його "провину". І психологічний тиск нікуди не зникає. Адвокат не виключає, що, оскільки попереду Чемпіонат світу з футболу, до батька можуть приходити з якимись пропозиціями", - додала вона.

За словами дівчини, 20 місяців в СІЗО, а також постійне перебування у стані сильного стресу залишило слід і на зовнішності Романа Сущенка.

"Якщо говорити про зовнішній вигляд - він здає. На обличчі батька - всі ознаки того, що він переживає надзвичайний стрес. У нього з'явилися сиве волосся, стало більше зморшок, проступили мішки під очима... І погляд... Він посміхався, тому що радий був нас бачити, але по погляду видно, як сильно він тужить, як йому не вистачає нас і самої можливості жити нормальним повноцінним життям", - поділилася дівчина враженнями від останньої зустрічі з батьком, що відбулася ще у лютому цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вирок українському журналісту Романові Сущенку було винесено Московським міським судом 4 червня, після 20 місяців утримання в СІЗО "Лефортово". Громадянину України у Росії висунули абсурдні звинувачення про нібито шпигунство і збір у Москві інформації про те, чи планується наступ на Маріуполь.