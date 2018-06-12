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"Він із Судану": в мережі показали незвичайного воїна ООС

2.6тЧитати новину російською

Журналіст і волонтер Назар Приходько показав військового з Судану Ахмеда, який бореться в рядах Об'єднаних сил на Донбасі проти терористів.

Відповідний знімок він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, поставивши цю людину в приклад тим, хто зібрався їхати на чемпіонат світу з футболу в Росію.

"Це Ахмед. Воїн 72-ї бригади. Суданець за походженням, але воює за Україну, бо це з 2007-го року його рідний край. Вчиться ті, хто все життя тут живе і не те що не воює, та хоча б не волонтерствує - на футбол до РФ зібрався і взагалі "мыжадиннарот, наспоссорилиолигархи", - написав він на своїй сторінці.

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Волонтер зазначив, що вважає Ахмеда громадянином України більше, ніж людину з даною національністю, яка їде в Росію.

"Якщо мене запитають, хто для мене більше громадянин України, суданець Ахмед чи "українець" Василь, який їде на ЧС - я скажу Ахмед", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько шести тис.уУкраїнців купили квитки на чемпіонат світу-2018 в Росії.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіЧС-2018
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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