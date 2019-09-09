"Він дуже хороший!" Донька зрадника України звернулася до Зеленського

Донька учасника незаконного збройного формування "самооборона Криму" Степана Резуника Віра звернулася до уряду України з проханням повернути батька додому.

Про це в блозі на КП повідомив "керівник робочої групи з міжнародно-правових питань" в кримському окупаційному уряді Олександр Молохов, поділившись відповідним відео.

"Я хочу, щоб тато був 13 вересня вдома, і щоб ми відзначили Ванін день народження. Ми дуже за ним сумуємо, особливо я. Ми дуже його любимо. Тато сидить у в'язниці за те, що він не робив. Він дуже хороший. Всім допомагав. Будь ласка, допоможіть нам", – сказала дитина.

Степан Резуник із дітьми Вести Севастополь

"Я поділяю радість родичів, які нарешті після довгої розлуки змогли обійняти своїх рідних.

Але якщо Варя Резуник запитає мене, чим відставний офіцер ЗСУ, українець Олександр Ракушкін, який прилетів із обміну в Москву, кращий за її тата-росіянина, я не знаю, що їй відповісти. 13 вересня на день народження він приїхати не зможе", – слізливо висловився про ситуацію Молохов.

Зазначимо, що Резуника затримали на пункті пропуску "Каланчак" на адмінкордоні між Кримом і Херсонщиною у червні 2019 року. Він нібито їхав на материк,щоб отримати можливість виїжджати до Євросоюзу.

Нагадаємо:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві та Києві.

Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому усіх громадян країни.

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