"Він чекав Рослякова": помічено цікавий нюанс у справі керченського стрілка

Людина, з якою вітався під час злочину організатор масового розстрілу в технікуму Керчі Владислав Росляков, може бути цікавою слідству. І не виключено, що вона чекала стрілка.

Про це написав у своєму Telegram-каналі військовий кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц, відреагуваши на публікацію нового відео розстрілу.

Зазначимо, що незабаром відео з даним фактом видалили з сайтів "Вести.ру" і "Весті.Крим", а також з YouTube-каналу "Весті.Крим".

скріншот видаленого відео

"Очевидно, що не показані найстрашніші кадри, де ублюдок лупив по натовпу", - додав Коц.

За його словами, поки що ясно: "Росляков самостійно здатний потрапляти по людях з 20 метрів і при цьому його не відкидає на спину віддачею через відсутність приклада".

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим в бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінили напад як теракт і вже почала розслідування.