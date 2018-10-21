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"Він чекав Рослякова": помічено цікавий нюанс у справі керченського стрілка

26.1тЧитати матеріал російською

Людина, з якою вітався під час злочину організатор масового розстрілу в технікуму Керчі Владислав Росляков, може бути цікавою слідству. І не виключено, що вона чекала стрілка.

Про це написав у своєму Telegram-каналі військовий кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц, відреагуваши на публікацію нового відео розстрілу.

Зазначимо, що незабаром відео з даним фактом видалили з сайтів "Вести.ру" і "Весті.Крим", а також з YouTube-каналу "Весті.Крим".

"Він чекав Рослякова": помічено цікавий нюанс у справі керченського стрілка

скріншот видаленого відео

"Очевидно, що не показані найстрашніші кадри, де ублюдок лупив по натовпу", - додав Коц.

За його словами, поки що ясно: "Росляков самостійно здатний потрапляти по людях з 20 метрів і при цьому його не відкидає на спину віддачею через відсутність приклада".

Новини
Росляков готувався довго: спливли нові подробиці теракту в Керчі

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим в бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінили напад як теракт і вже почала розслідування.

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Тема
Вибух у Керчі
Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Интересно а кто хахлов в Крым допустит для расследования. Смешные хахлы будет свои домысли экспертов обсуждать.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Он Алекс, Че у тебя уже замазано?
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Он Алекс
Он Алекс
Игорь Анатольевич, пригожинская блядина тролль, замажь своё ебло
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