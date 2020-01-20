"Він був янголом": під Києвом поховали підлітка, якого знайшли мертвим в озері

Під Києвом поховали 16-річного Павла Кремінського, якого 18 січня знайшли мертвим в озері. Шукали підлітка майже дві доби всім селом. За однією з версій поліції, він упав у воду і не зміг вибратися, хоча супроводжував його до озера 20-річний знайомий Назар.

Детальніше про версії трагедії, і про самого хлопця, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Добу прочісували навколишні ліси"

Сьогодні в селищі Бабинці Бородянського району, де жив Павло, траур. Місцевий цвинтар не бачив стільки людей. Провести в останню путь підлітка прийшли більше 300 осіб – небачена кількість для населеного пункту чисельністю 2688 людей. Прийшли його однокласники, однокурсники, вчителі, сусіди і просто місцеві жителі, яких не залишила байдужими ця історія.

Павло зник у ніч із 16 на 17 січня. А знайшли його 18 січня о 16.30, уже не живим. У той фатальний день, як дізнався OBOZREVATEL, у двоюрідної сестри Павла, Ані, був день народження, куди він був запрошений. "Зараз у молоді мода – вітати іменинника о 12 годині ночі. І Аня покликала Пашу, як і інших гостей на цей час. Були і її батьки. Привітали і розійшлися – дівчата по домівках, а хлопці пішли гуляти далі", – розповідає подруга Павла Ганна.

За її словами, хлопці сиділи десь біля школи, ще випили. А потім Павло пішов додому, а супроводжував його 20-річний Назар. Але до будинку Павло так і не дійшов.

"Коли Паша зник, Назара допитала поліція, і він спочатку сказав, що довів того о 2 годині ночі до самого будинку. Шукати Пашу стали вранці. Шукали всі – і молодь, і діти, і їхні батьки. Прочесали всі навколишні ліси, заглядали всюди в кожен яр, у кожну щілину. Шукали навіть вночі. У нас велика компанія, ще зі школи. І ми всі дуже переживали, коли Паша зник. Адже він завжди ночував тільки вдома. Він був дуже домашньою дитиною. Єдиний у сім'ї, його батьки, бабуся просто молилися на нього", – продовжує свою розповідь Анна.

"Він був у позі ембріона"

Коли хлопця все-таки не знайшли, знову допитали Назара, який тоді зізнався, що довів Павла до озера о 5 ранку. Тоді місцеві жителі викликали рятувальників з Головного управління надзвичайних ситуацій. Київської області, але водолази хлопця не знайшли.

"У результаті його тіло виловили місцеві рибалки в трьох-п'яти метрах від того місця на березі, де він залишив телефон і свою шапку. Вони цілий день ловили сітками, закидали спінінги", – розповідає одна з сусідок Павла.

За її словами, коли хлопця витягли на берег люди просто непритомніли. "Знепритомніли осіб 10. Було кілька швидких. Паша був у дивній позі ембріона – руки/ноги зігнуті. Я, звичайно, не експерт, але подумала, що в воду він потрапив живим і боровся за своє життя до кінця, намагаючись зігрітися. Я особисто схиляюся до думки, що він послизнувся. Там слизько. Плити, дуже вузька стежка і немає тротуару. А з іншого боку дорога і відбійник. У ту ніч був густий туман. Нічого не було видно на відстані витягнутої руки. Можливо, він уперше випив, здалося, злякався, що нічого не бачить. Нахилився до води, впав і не зміг вибратися", – розповідає одна з сусідок Тетяна.

Пашу знайшли в озері

У друзів Павла інша версія. "У селищі вирішили, що Назар, у якого не дуже гарна репутація, щось зробив Паші. Але коли його дістали – на ньому не було ні подряпини. Тепер чекаємо результатів експертизи", – плаче Ганна.

За її словами, гості, які були у сестри Павла, на відміну від них самих були старшими, і багато хто з них були наркоманами. "Назар – іще наймолодший серед них. Він ніде не працює, як кажуть, вживає амфетамін. Він навіть слідчим, із розмов, давав показання, після прийому метазону. Розповідають, що він бив маму, недавно вона взагалі поїхала в Немішаєве, де знімає квартиру. Аби від нього подалі", – каже Анна.

"Він був просто янголом"

Анна каже, що Павла його друзі дуже любили. "Це було просто янголятко. Найкращий хлопчик у селі. Був спортсменом, займався боксом, боротьбою, боями без правил. Він взагалі не курив і практично не пив, на відміну від багатьох інших хлопців. Добре вчився в школі. А в молодших класах його фотографія висіла на дошці пошани в школі", – згадує дівчина.

За її словами, хлопець був дуже чуйним. "У нас дуже велика компанія, але Паша відрізнявся від усіх. Він завжди посміхався, був дуже чуйним. Не було такого випадку, щоб він не відгукнувся, якщо комусь потрібна була його допомога. Він ніколи не сказав нікому кривого слова, і взагалі дуже добре до всіх ставився. Його батьки просто жили ним. У соцмережах постили його фотографії, купували йому найкраще. Нещодавно купили дорогий телефон. Це дуже гарні і приємні люди. Навіть не уявляю, що з ними тепер буде", – переживає Ганна.

Павло Кремінський

До речі, Олександр Кремінський пов'язаний із будівництвом, а його дружина Тетяна працює на заводі в Бородянці.

Однак, після розмови з іншими жителями селища, з якими поговорив OBOZREVATEL, склалося враження, що вони чогось бояться. Навіть селищний голова Андрій Купраш і директор школи Таміла Андрущенко так і не відповіли на численні дзвінки, один посилався на нараду, інша – на похорон. Але не відповідали вони й пізніше. А один із друзів Данило написав у приватне повідомленні в Фейсбук: "Я не в змозі ходити, а не те щоб говорити". А пізніше і зовсім заявив, що без дозволу рідних нічого обговорювати не буде. Частина людей навіть намагалася згадати щось негативне про сім'ю Павла.

"Ви що не знаєте, люди бояться цього Назара і його друзів", – говорить один із місцевих жителів.

З'ясуємо, хто його споював і чим

У поліції кажуть, що чекають результатів експертизи. "Відомо, що підліток перебував у компанії друзів, відзначали день народження. І хлопець хотів або викупатися, або вмитися, послизнувся і потонув. Чи були сліди насильницької смерті або внутрішні пошкодження, покаже експертиза, результати якої будуть оголошені пізніше", – розповів OBOZREVATEL спікер поліції Київської області Микола Жукович.

Також, за його словами, слідство з'ясує, хто і чим споював неповнолітнього. "А якщо з'ясується, що людина, яка супроводжувала підлітка, залишила його в небезпеці, буде підозра за цією статтею. Поки у нас остаточної інформації немає. Зараз проходить досудове розслідування. Має бути ще багато чого з'ясувати – в якому стані перебував неповнолітній, хто його до такого стану довів, хто допомагав йому йти, хто споював і чим", – говорить Жукович.

Нагадаємо, ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у пияцтво) передбачає позбавлення волі на термін до 5 років.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал