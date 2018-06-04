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"Він би не кинув родину!" Дружина бійця ЗСУ зі скандального відео "ЛНР" зробила заяву

9.7тЧитати новину російською

Бійця ЗСУ Юрія Євтушка, якого взяли у полон "ЛНР", змусили визнати, що на Донбасі нібито немає російсько-окупаційних військ.

Про це OBOZREVATEL заявила дружина бійця Вікторія Гордієнко. За її словами, Юрій не міг добровільно здатися окупантам.

"Його примусили це говорити. Я дивилася відео з прес-конференції, телефонувала на номер, що лунав на відео. Я запитала, як мій чоловік, бо дуже переймаюся. Я попросила дати мені поговорити з ним. На це мені відповіли: пізніше. Я запитала: чому? Вона не відповіла та кинула трубку. Я намагалася дзвонити ще, але вони більше не відповідали", - розповіла жінка.

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Вона підкреслила, що її чоловіка викрали.

Вікторія з чоловіком

Фото зі сторінки Вікторії Гордієнко у Facebook

"Якби вони були там з власної волі, як вони кажуть, то чому йому не дають говорити з родичами? Я не вірю. Вважаю, що мого чоловіка викрали. Він йшов на пост чергувати. Згодом його побратими знайшли телефон Юри. Востаннє він виходив на зв'язок 25 травня. Хоча до того ми постійно спілкувалися. Я не вірю, що мій чоловік пішов туди сам. Він би не кинув родину!" - підсумувала Вікторія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у полон "ДНР" потрапив ще один боєць ЗСУ, відео допиту з яким також було опубліковане терористами.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Pisantchin Antonina
Pisantchin Antonina
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