Вимога ватажків "Л/ДНР" щодо Донбасу: в Україні відреагували

Погрози ватажків терористичних "ДНР" і "ЛНР" не віддати Україні контроль над кордоном із Росією суперечать "формулі Штайнмаєра".
Про це заявив в ефірі ObozTV військовий експерт, колишній спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, коментуючи мирний план щодо Донбасу.
"Формула Штайнмаєра визначає – має бути відновлений повний контроль над нині неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Тому претензії на певні привілеї та можливість влади самопроголошених республік взяти під контроль кордон між Україною і Росією – це неприпустимо", – наголосив Селезньов.
"У будь-якому разі формула Штайнмаєра може бути реалізована після того, як з території України будуть виведені всі окупаційні війська і буде передано під дієвий і ефективний контроль нині неконтрольовану ділянку державного кордону", – додав військовий експерт.
Ватажки "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник
donpress.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження "формули Штайнмаєра" означає визнання за "народом Донбасу права самому визначати свою долю". Також вони заявили, що "жодного контролю над кордоном київська влада не отримає".
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і про "формулу Штайнмаєра".
У мережі опублікували текст "формули Штайнмаєра" який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання конфлікту на Донбасі у Мінську 1 жовтня.
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