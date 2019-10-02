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2 жовтня • оновлено в 17:57
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Вимога ватажків "Л/ДНР" щодо Донбасу: в Україні відреагували

3.2т Читати матеріал російською

Погрози ватажків терористичних "ДНР" і "ЛНР" не віддати Україні контроль над кордоном із Росією суперечать "формулі Штайнмаєра".

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий експерт, колишній спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов, коментуючи мирний план щодо Донбасу.

"Формула Штайнмаєра визначає – має бути відновлений повний контроль над нині неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Тому претензії на певні привілеї та можливість влади самопроголошених республік взяти під контроль кордон між Україною і Росією – це неприпустимо", – наголосив Селезньов.

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"У будь-якому разі формула Штайнмаєра може бути реалізована після того, як з території України будуть виведені всі окупаційні війська і буде передано під дієвий і ефективний контроль нині неконтрольовану ділянку державного кордону", – додав військовий експерт.

Ватажки "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник

Ватажки "Л/ДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник

donpress.com

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Владислав Селезньов
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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