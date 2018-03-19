Вимагав 50 тисяч: у Львові оштрафували лікаря-хабарника на суму, в два рази менше

Шевченківський районний суд Львова визнав лікаря-ортопеда-травматолога МСЕК Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Ореста Рогуцького винним у вимаганні та отриманні хабара.

Чоловік вимагав 50 тисяч гривень за призначення третьої групи інвалідності людині, якій вона належала за законом. Про це повідомляє "Zaxid.net".

Пацієнт хотів отримати довідку МСЕК про встановлення 3 групи інвалідності довічно. 23 січня 2018 Рогуцький зажадав від людини 50 тисяч гривень, щоб підтвердити стан для отримання пенсії.

Хабарник сказав чоловікові покласти гроші на полицю в шафі кабінету. Правоохоронці взяли його на гарячому. Провину Рогуцький визнав, а також уклав угоду про визнання провини з прокурором.

Суд засудив його до виплати штрафу в розмірі 23 800 гривень - 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дана сума - в два рази менше того, що він вимагав від пацієнта.

Медика позбавили права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в "Борисполі" затримали чиновників київської митниці, які підозрюються в отриманні хабара в розмірі по 500 доларів.