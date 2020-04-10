Вимагав $50 тис. за закриття кримінального провадження: суд залишив на волі фіскала-хабарника. Фото

Детективи Національного антикорупційного бюро України та внутрішньої безпеки ДФС 7 квітня затримали начальника слідства податкової міліції ДФС у Київській області Чепеля Олександра Васильовича на хабарі в 50 тисяч доларів.

Корумпований фіскал нібито вимагав гроші від підприємця за закриття кримінального провадження щодо нього і подальше невтручання в господарсько-фінансову діяльність підприємства.

Гроші вимагалися через адвоката Войтенко Сергія Вікторовича, який був посередником. За даними ЗМІ, до адвокатської діяльності Войтенко був підлеглим Чепеля – заступником начальника слідства податкової міліції Житомирської області, тоді як Чепель був начальником слідства. Під час їх роботи в Житомирі неодноразово проходили протестні акції з вимогою звільнення і люстрації Чепеля і Войтенка .

Уже через два дні після арешту – 9 квітня 2020 року – Чепель був звільнений з-під варти постановою судді Вищого антикорупційного суду Широкої Катерини Юріївни за умови внесення застави в розмірі 252 тисяч гривень. При цьому Войтенка суд вирішив залишити під домашнім арештом.

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Тобто суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка, відправивши Чепеля і Войтенка фактично додому, забезпечила їм комфортні умови перебування під час слідства. До речі, головний фігурант справи – Чепель - володіє маєтком у с. Тетерівка по вулиці Річній, у передмісті Житомира, а також орендує квартиру в Києві, на вулиці Преображенській.

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Щодо керівного складу ДФС у Київській області також проводиться службове розслідування – посадові особи відсторонені від виконання службових обов'язків.

Через корупцію ДФС та існування податкової міліції, яка вимагає хабара за закриття кримінальних проваджень, ведення бізнесу в Україні продовжує бути проблемною справою для підприємців. Більше того, корупціонери, яких НАБУ затримує "на гарячому", дивним чином опиняються на волі за рішенням суду, що дає їм можливість уникати покарання, знищувати докази або навіть втекти і сховатися від слідства.

І хоч затримання Чепеля і відбувалося за участю внутрішньої безпеки ДФС, у загальному Державна фіскальна служба потребує якнайшвидшої ліквідації. На сьогодні в її віданні залишилася лише скандально відома податкова міліція, яка влаштовує "торги" за закриття фіктивних кримінальних справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на хабарі від наркоторговця в розмірі 400 доларів "погоріли" два сержанти Нацполіції. Вони були затримані співробітниками ГБР.