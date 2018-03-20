Вимагав 165 тисяч: керівник підрозділу "Київпастранс" погорів на хабарі

Співробітники прокуратури Києва затримали на хабарі в розмірі 165 тисяч гривень керівника структурного підрозділу КП "Київпастранс".

"У вівторок, 20 березня, Київською місцевою прокуратурою № 2 у скоординованій співпраці з працівниками Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві викрито злочинні дії начальника одного зі структурних підрозділів комунального підприємства "Київпастранс", який вимагав та отримав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду в сумі 165 тис. гривень", - повідомили в прес-службі прокуратури.

Чиновник вимагав гроші за прийняття заходів по поверненню належного майна комерційній структурі, а також за виконання власних боргових зобов'язань.

"Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 КПК України на її робочому місці безпосередньо під час перерахування обумовленої суми коштів, які оглянуто в ході огляду місця події. На цей час затриманому готуються повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України) та клопотання про обрання запобіжного заходу", - відзначили в прокуратурі.

Санкція кримінальної статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення строком від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше інспектор митниці в аеропорту "Бориспіль" погорів на хабарі.