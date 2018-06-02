"Вимагали крові": в Росії заявили про вербування СБУ журналістки "РИА Новости"

Служба безпеки України нібито намагалася завербувати кореспондента "РИА Новости" в Литві Ірину Високович.

Це сталося 1 червня під час її візиту в Херсон, куди вона прибула висвітлювати судовий процес у справі проросійського журналіста Кирила Вишинського , стверджує " РИА Новости".

За словами Високович, на вході в зал засідань суду до неї підійшли невідомі люди, які вивели її на вулицю і "під приводом того, що рятують від розлючених українських патріотів, посадили в автомобіль, представившись співробітниками СБУ".

"Після цього мене привезли в якийсь адміністративний будинок за високим парканом, з охороною в дверях, завели в якийсь кабінет на третьому поверсі. Було багато питань про мою роботу на Першому балтійському каналі, з яким я давно не співпрацюю. На питання, для кого я висвітлюю судовий процес над Вишинським, я чесно відповіла, що співпрацюю з "РИА Новости". Після цього один з чоловіків заявив, що вони готові були б мене відпустити, але їх начальство "вимагає крові" і "розкрутки ситуації", тому треба підписати деякі документи", - заявила журналістка а.

Високович додала, що на неї "тиснули, але в легкій формі". Після бесіди, яка тривала кілька годин, журналістку нібито змусили підписати документ про готовність співпрацювати з СБУ і розповідати про співробітників "РИА Новости".

"Мені сказали, що псевдонім у мене буде Мила, мене відпустять, а потім зв'яжуться, інакше я залишуся тут надовго. Перед тим як відпустити, мене змусили сказати на камеру, що я не маю претензій до СБУ", - заявила вона, додавши, що потім повернулася до Литви без виконаного редакційного завдання.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Директор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого судять у справі про держзраду, закликав позбавити його громадянства України.