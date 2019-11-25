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25 листопада • оновлено в 23:56
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Вимагає розслідувати справи Майдану: з'явилися подробиці голодування Закревської

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Адвокатка родичів героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська уже п'ять днів голодує через зупинку розслідувань справ Майдану.

У Facebook блогер Антон Ходза опублікував фото підвечірка адвоката – Закревська лише п'є воду.

"Голодує, тому що це чи не єдина можливість, яка залишилася, щоб привернути увагу суспільства і влади до справ Майдану", – написав він.

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"Її вимога: позачергове засідання Верховної Ради й ухвалення закону про ДБР з урахуванням поправки, яка розблоковує розслідування справ Майдану", – нагадав Ходза.

Євгенія Закревська

Євгенія Закревська

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувано через неефективність слідчих. При цьому він запевнив, що ці справи не будуть "поховані".

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Тема
Розстріли на Майдані
Місце
Україна
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