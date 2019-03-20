Вилучили кокаїну на 1 млрд грн: під Одесою затримали велику партію наркотиків

У морському торговельному порту "Південний" (30 км на схід від міста Одеса) вилучена найбільша партія контрабанди кокаїну за останні роки.

Правоохоронці перекрили незаконну поставку 257 кг кокаїну, вартість якого за цінами "чорного" ринку становить майже 1 млрд грн, повідомили УНН в Департаменті протидії наркозлочинності Нацполіціі України.

"Такої кількості наркотичного порошку вистачило б на виготовлення понад 1,5 мільйона доз наркотику", - йдеться в повідомленні.

"Цей факт ще раз підтверджує, що міжнародні наркосиндикати активно використовують зручне географічне розташування України в своїх корисливих цілях", - зазначив начальник департаменту Андрій Кіхтенко.

УНН

УНН

УНН

Він додав, що наркосиндикату використовують територію нашої держави як транзитну зону для подальшого переправлення кокаїну в інші країни. На цей раз небезпечний вантаж надійшов з порту Латинської Америки.

За його словами, представників транснаціонального наркобізнесу привертає функціонування на території нашої держави потужних морських торговельних портів, розвинена транспортна інфраструктура.

"Як правило, великі партії наркотиків ховаються контрабандистами в спеціально обладнаних схованках контейнерів з експортним вантажем, або маскуються серед товарів і продуктів, які легально ввезених в Україну", - пояснив глава департаменту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ вилучили на Полтавщині найбільшу партію метадону в історії України.

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