ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Вилучили 400 кг наркотиків! В Україні "накрили" міжнародний синдикат наркоторговців

1.6тЧитати матеріал російською

В Україні вилучили 400 кілограмів колумбійського кокаїну, який готували для продажу у країнах Західної Європи.

До міжнародного синдикату наркоторговців входили троє українців, а також громадяни Нідерландів і Британії. Всього було затримано 9 осіб, розповів на брифінгу у Києві 2 липня глава Національної поліції Сергій Князєв (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Загальна вартість наркотиків склала близько $2 мільйонів. Першу партію кокаїну виявили 19 червня, наступні — 1 липня.

Вилучені наркотики принесли на пресконференцію

Вилучені наркотики принесли на пресконференцію

Скріншот

"Були вилучені спочатку 270 кг, потім ще 70 і 60 кілограмів", — уточнив глава поліції України.

Брифінг правоохоронців

Брифінг правоохоронців

Скріншот

Вилучення

Вилучення

Facebook Vyacheskav Abroskin

Як писав OBOZREVATEL, у березні у Київській області поліція за добу вилучила 600 кілограмів героїну. Загальна вартість наркотиків склала $50 мільйонів.

Наркозбувачі з різних країн використовували Київ як "склад" для заборонених речовин, а далі переправляли їх у інші держави.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel