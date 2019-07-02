Вилучили 400 кг наркотиків! В Україні "накрили" міжнародний синдикат наркоторговців

В Україні вилучили 400 кілограмів колумбійського кокаїну, який готували для продажу у країнах Західної Європи.

До міжнародного синдикату наркоторговців входили троє українців, а також громадяни Нідерландів і Британії. Всього було затримано 9 осіб, розповів на брифінгу у Києві 2 липня глава Національної поліції Сергій Князєв (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Загальна вартість наркотиків склала близько $2 мільйонів. Першу партію кокаїну виявили 19 червня, наступні — 1 липня.

Вилучені наркотики принесли на пресконференцію Скріншот

"Були вилучені спочатку 270 кг, потім ще 70 і 60 кілограмів", — уточнив глава поліції України.

Брифінг правоохоронців Скріншот

Вилучення Facebook Vyacheskav Abroskin

Як писав OBOZREVATEL, у березні у Київській області поліція за добу вилучила 600 кілограмів героїну. Загальна вартість наркотиків склала $50 мільйонів.

Наркозбувачі з різних країн використовували Київ як "склад" для заборонених речовин, а далі переправляли їх у інші держави.

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