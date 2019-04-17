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"Вилизував тарілки й інтерв'ю за макарони": російський пропагандист розповів про реалії "ДНР"

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Після приходу "русского міра" в Донецьк жителі міста залишилися без елементарних благ цивілізації, коштів на своє існування і на додачу до всього під тотальним контролем терористів "ДНР".

Про це розповів російський пропагандист Дмитро Стешин у статті для "Комсомольської правди". За його словами, всі тяготи життя в псевдореспубліці він випробував на собі.

"Пам'ятаю останні банкомати, що видають папірці по одній гривні. Стрімке закриття брендових магазинів — аби все розпродати за копійки і виїхати швидше до Києва. Порожні вулиці, трава між стиків плитки біля входу в дзеркальні офіси, люди зі зброєю, грізний гуркіт артилерії на горизонті. Пам'ятаю, як вилизував виделки і тарілки — миття посуду в місті без води, пусте марнотратство", — згадує він початок окупації українського Донбасу, яку, рупор Кремля, все одно виправдовує.

"ДНР"

"ДНР"

"Газета.ру"

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Також він розповів, як юрби людей похилого віку у Донецьку продавали книги біля входів в супермаркети, щоб хоч якось вижити. Однак в цих самих супермаркетах полиці були практично порожні, тому купувати там було нічого.

"Порожні супермаркети, заставлені шеренгами соків і кетчупу — як перед розпадом СРСР. І як не їздив на інтерв'ю без пакетів з макаронами і банками тушонки і згущеного молока. Все пам'ятаю", — пише Стешин.

Ще однією невід'ємною рисою життя в "ДНР", за його словами, є комендантська година. "Після 9 вечора дороги і вулиці в "республіках" вимирають. Комендантської години тут дотримуються свято, покарання суворе — два тижні у в'язниці, або як тут кажуть "на підвалі". І не важливо — хто ти, які зв'язки, хто за тебе буде просити", — розповідає пропагандист.

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Однак, з обуренням зазначає Стешин, у псевдореспубліках поступово починає наростати невдоволення життям в окупації. Найбільш активно це озвучує молодь.

"З української сторони через соцмережі йде постійний пошук незадоволених серед молоді. Саме для неї те, що відбувається, — найтяжче випробування, немає "радянських" захисних блоків й історичної пам'яті", — скаржиться він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в соцмережах жителі окупованого Донецька пропонують обмінювати одяг на продукти харчування : 1 кг гречки, три соки з гуманітарної допомоги або шоколадка за футболку.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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