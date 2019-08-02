Вилив окріп дружині у рот: з'явилися деталі моторошного випадку в Запоріжжі

У Запоріжжі почали спливати страшні подробиці чергового жахливого випадку: цього разу чоловік облив окропом свою цивільну дружину і матір його двох дітей, поки та мирно спала.

Як з'ясувалося, нелюд спеціально намагався нанести якомога більше ран, так як фактично залив киплячу воду в горло 25-річній Насті Шаповалові, йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин".

У неї зараз 20% опіків на тілі. Співмешканець спочатку вилив на неї 4 літри окропу, а потім схопив ножиці і обрізав волосся.

Настя Шаповалова до трагедії Скріншот із відео

Діти у цей час перебували в сусідній кімнаті.

Скріншот із відео

Волонтери, які допомагають Насті після того, що сталося, кажуть, що у дівчини практично немає живого місця на обличчі. "Я зайшла до неї в палату, але у мене рука не піднялася зробити фото, так як це дійсно горе і біль, молода дівчинка з обвареним лицем", – написала Злата Некрасова в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Запоріжжі 2 липня хлопець після сварки облив свою дівчину бензином і підпалив її. Дівчина потрапила в лікарню в критичному стані і померла через тиждень.

Хлопець Анастасії Ковальової – 28-річний Віталій Чайковський із Донецької області. Як розповідали знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював і часто ревнував Настю.

Віталію обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

Настя весь час писала в соцмережах, що коханий балує її – жоден тиждень не обходиться без квітів, і він готовий витратити на неї всі гроші. Дівчина активно публікувала фото подарунків.

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