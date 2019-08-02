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Вилив окріп дружині у рот: з'явилися деталі моторошного випадку в Запоріжжі

9.7т Читати матеріал російською

У Запоріжжі почали спливати страшні подробиці чергового жахливого випадку: цього разу чоловік облив окропом свою цивільну дружину і матір його двох дітей, поки та мирно спала.

Як з'ясувалося, нелюд спеціально намагався нанести якомога більше ран, так як фактично залив киплячу воду в горло 25-річній Насті Шаповалові, йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин".

У неї зараз 20% опіків на тілі. Співмешканець спочатку вилив на неї 4 літри окропу, а потім схопив ножиці і обрізав волосся.

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Настя Шаповалова до трагедії

Настя Шаповалова до трагедії

Скріншот із відео

Діти у цей час перебували в сусідній кімнаті.

Вилив окріп дружині у рот: з'явилися деталі моторошного випадку в Запоріжжі

Скріншот із відео

Волонтери, які допомагають Насті після того, що сталося, кажуть, що у дівчини практично немає живого місця на обличчі. "Я зайшла до неї в палату, але у мене рука не піднялася зробити фото, так як це дійсно горе і біль, молода дівчинка з обвареним лицем", – написала Злата Некрасова в Instagram.

Добрий ранок! Прошу максимальний репост! У 5 Лікарню поступила дівчинка 1994 народження, з опіками верхньої частини тіла, хлопець уві сні облив її окропом, опік тіла складає 21%, опіки глибокі. Дівчинка сирота, допомогти їй нікому. Навіть кашу привезти нікому. Сьогодні ми від фонду придбали ліків на суму 6347гр (чеки і транзакції виставлю в наступному посту). Довідку Дівчата теж. Прошу кожного скинути гривень за 20, і це буде величезна Допомога! Я зайшла до неї в палату, але у мене рука не піднялася зробити фото, т.к це дійсно горе і біль, молода дівчинка з обварений особою ... у мене немає слів описати це. Лікар сказав чекають операції, коштів на це природно немає. Виписку з банку про зібрані кошти надам. Прошу всіх максимальний репост. Тільки ми можемо їй допомогти. 5168742705726788 Некрасова Злата # детскійфондпомощіемоція

Публікація від ️️🆉🅻🅰🆃🅰 🅽🅴🅺🆁🅰🆂🅾🆅🅰 (@ zlata_nekrasova111)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Запоріжжі 2 липня хлопець після сварки облив свою дівчину бензином і підпалив її. Дівчина потрапила в лікарню в критичному стані і померла через тиждень.

  • Хлопець Анастасії Ковальової – 28-річний Віталій Чайковський із Донецької області. Як розповідали знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював і часто ревнував Настю.

  • Віталію обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

  • Настя весь час писала в соцмережах, що коханий балує її – жоден тиждень не обходиться без квітів, і він готовий витратити на неї всі гроші. Дівчина активно публікувала фото подарунків.

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Місце
Україна Запоріжжя
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
это баловство по сравнению со зверствами, творимыми свиновойском на Донбассе
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Окраинзге мир...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Carpenter Oleg, ну тоьшо в Рашке руки женщинам рубят и насилуют их чурки толпой это нормально))))
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Украинзге мир. Впрочем, если она сепарка - то так ей и надо.
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