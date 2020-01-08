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8 січня • оновлено в 13:00
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"Вилітаю!" Зеленський терміново покинув Оман через катастрофу літака

6.8т
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Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ в Ірані терміново перервав поїздку в Оман і повертається до Києва.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Вилітаю до Києва. Всі заходи тримаю на особистому контролі. Дуже прошу всіх утриматися від спекуляцій і висунення неперевірених версій щодо катастрофи до офіційних повідомлень", – йдеться у зверненні.

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Авіакатастрофа українського літака в Ірані: при РНБО терміново створили оперативний штаб

Також Міністерство закордонних справ готує списки пасажирів, які були на літаку, що розбився.

Зазначається, що на місце НП в аеропорт імені Імама Хомейні прибули посол і консул України в Ірані. За дорученням президента апарат РНБО створив оперативний штаб. Для відправки тіл загиблих МЗС і Міноборони підготували спецлітаки, які вирушать до Ірану.

Український волонтер Роман Синицин зазначив, що вчора, 7 січня в столиці Оману Маскат прибув приватний літак одіозного українського політика, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. А сьогодні, 8 січня борт вже повертається до Києва.

"Зеленський "перервав" візит в Оман? Як цікаво. Сьогодні (7 січня) летить знову в Оман з Києва. Мабуть, збіг", – зазначив він.

Мапа польоту

Мапа польоту

Скриншот

Мапа польоту

Мапа польоту

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • У мережі опублікували відео падіння українського літака Boeing 737.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння українського літака МАУ в Ірані.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
розбився літак Авіакатастрофа МАУ
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Костюк Олександр, Бегунов Юрий, пишите на нормальном мове, нихрена не поймёшь вас ...
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0
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Цей так званий президент лише скаче з курорта на курорт, з концерта на шоу. Починаються справжні виклики для країни, "президент" на курорті. Чим думало населення, обираючи в такі часи Президентом держави залежного естрадного коміка?
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Какая разница, откуда руководить оперативным штабом- сиз Киева или Омана?
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