"Вилили рідкий азот": в Миколаєві аніматори травмували дитину на святі

У Миколаєві 5-річна дитина отримала опік через те, що аніматори на дитячому святі вилили їй на руку рідкий азот.

За словами родича потерпілого Сергія Іващенка, хлопчик перебував на святі у свого друга, а в якості розважальної програми аніматори робили досліди з використанням хімічних речовин, пишуть "Новости N".

"Вони вилили дитині на руки рідкий азот. Він повинен був випаруватися, але у мого племінника він не випарувався. В результаті – глибокі опіки рук, а свято для нас закінчилося поїздкою до лікарні і в поліцію", – повідомив Іващенко.

Потерпілий Новини N

Сім'я написала заяву в поліцію, а в агентстві аніматорів повідомили, що проводили інструктаж безпеки перед "розвагою".

Опіки Новини N

Як писав OBOZREVATEL, в лютому в Києві невідомі заради розваги кинули з балкона багатоповерхівки апельсин в голову дитини. В результаті малюк отримав струс мозку і був доставлений в нейроцентр дитячої клінічної лікарні №7.

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