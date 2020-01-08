Вилетів із великою затримкою: з'явився новий факт про катастрофу МАУ в Тегерані

Літак "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії над Іраном, вилетів із аеропорту імені Хомейні в Тегерані з істотним запізненням.
Згідно з інформацією на Flight Radar, рейс затримався майже на годину. Так, замість запланованих 5:15 борт злетів о 6:12.
Однак про причини такого значного зсуву графіка пасажирського лайнера наразі нічого невідомо.
Розклад борту МАУ
Flight Radar
Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули.
Внаслідок падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед них були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".