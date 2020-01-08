Вилетів із великою затримкою: з'явився новий факт про катастрофу МАУ в Тегерані

Літак "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії над Іраном, вилетів із аеропорту імені Хомейні в Тегерані з істотним запізненням.

Згідно з інформацією на Flight Radar, рейс затримався майже на годину. Так, замість запланованих 5:15 борт злетів о 6:12.

Однак про причини такого значного зсуву графіка пасажирського лайнера наразі нічого невідомо.

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Розклад борту МАУ Flight Radar

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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