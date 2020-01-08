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8 січня • оновлено в 16:35
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Вилетів із великою затримкою: з'явився новий факт про катастрофу МАУ в Тегерані

2.8т
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Літак "Міжнародних авіаліній України", який зазнав аварії над Іраном, вилетів із аеропорту імені Хомейні в Тегерані з істотним запізненням.

Згідно з інформацією на Flight Radar, рейс затримався майже на годину. Так, замість запланованих 5:15 борт злетів о 6:12.

Однак про причини такого значного зсуву графіка пасажирського лайнера наразі нічого невідомо.

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Розклад борту МАУ

Розклад борту МАУ

Flight Radar

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран Тегеран
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Скоро расскажут, что иранцы не успевали ракету подготовить к пуску ...
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Резнік Юрій
Резнік Юрій
Вообще такая задержка вылета в авиации скорее норма, чем исключение. Обычно потом самолет ликвидирует опоздание в полете. Так составляют график.
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