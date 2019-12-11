Вилетіла з салону: під Тернополем трапилася жахлива ДТП з автобусом

У Тернопільській області лоб у лоб зіткнулися легковий автомобіль Dacia і рейсовий автобус. Загинула одна особа, ще п'ятеро отримали травми.

ДТП трапилася 11 грудня між населеними пунктами Чистилів і Великий Глибочок. Попередньо, правила порушив власник Dacia, який виїхав на зустрічну смугу, розповів OBOZREVATEL спікер ГУНП Тернопільщини Сергій Крета.

"Внаслідок удару 65-річна пасажирка автобуса, яка сиділа поруч із водієм, вилетіла через переднє скло. Вона потрапила під переднє колесо автобуса й загинула", – зазначив він.

ДТП під Тернополем

Водій легкового авто і четверо пасажирів залишилися живі. Потерпілі отримали серйозні травми й були госпіталізовані.

ДТП під Тернополем

ДТП під Тернополем Google.Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві 21-річний водій Lexus зіткнувся з автомобілем таксі. Загинув таксист і його пасажир. Водієві представницького авто загрожує до 10 років позбавлення волі.

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