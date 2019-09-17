Виламали двері і били сплячих: львівські студенти влаштували звірячу розправу над ровесниками

Студенти Львівського професійного училища технологій та сервісу жорстоко побили меншокурсників.

Інцидент стався в гуртожитку між учнями третього і другого курсу минулого тижня, пише ZAXID.NET (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Хлопці-старшокласники, які навчаються на кухарів-кондитерів, виламали двері і прийшли в кімнату до колег, які спали, почавши їх бити. Те, що відбувалося, учні знімали на два телефони.

Скрін відео

За словами активістів, у розпорядженні яких опинилося відео бійки, постраждалі налякані і не хочуть звертатися до керівництва училища або до правоохоронців.

Один зі студентів розповів, що третьокурсники перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони нібито хотіли помститися постраждалим за якусь образу.

В.о. директора училища Оксана Чайковська повідомила, що всі учасники конфлікту виселені з гуртожитку. За фактом бійки проводиться службова перевірка.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові натовп агресивних молодих людей побив підлітка-учасника "Маршу рівності". За інцидентом спостерігали безліч перехожих, які не поспішали втрутитися в бійку.

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