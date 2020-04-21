Міноборони звільнило бойового полковника ЗСУ: українці обурені

Дарина Дурова Розслідування 01:31, 22.04.2020 Оновлено: 01:33, 22.04.2020

Міністр оборони Андрій Таран відправив у запас полковника Збройних сил України Віктора Кевлюка, який мав досвід співпраці з НАТО і був в АТО.

Про це у вівторок, 21 квітня, на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина військового Ірина Кевлюк. "Невже державі не потрібен такий фахівець?" – запитала вона.

"Стандарти НАТО? J-структура? Ну-ну... Якщо раптом, друзі, почуєте, що "немає кадрів, все не так", – згадайте мій пост", – обурилася жінка.

Віктор Кевлюк
Facebook / Iryna Kevliuk

Вона додала, що в 2014 році її чоловік закінчив перший факультет Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Зараз у ЗСУ з випускників вишу залишилася тільки одна особа.

"Чому держава витратила кошти на підготовку фахівців, а потім нічого не запропонувала? Погано вчили? Навіщо дали дипломи? Чому даремно витрачені кошти платників податків? Кадрова політика в ЗСУ – "обійняти і плакати", – написала Кевлюк.

Користувачі мережі в коментарях підтримали жінку. Її повідомлення зібрало понад 2 тисячі репостів. "Знову руйнується армія", – вважає одна з фоловерок Кевлюк.

Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот

Пропонуємо почитати повний текст посту Ірини Кевлюк:

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим командувачем Сил спеціальних операцій може стати полковник ЗСУ Олександр Доманський. Його звільнили зі служби в 169-му навчальному центрі Сухопутних військ "Десна" після НП із розстрілом курсантів з танка.

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