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6 листопада • оновлено в 18:02
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/ Розслідування

"Добре бути Вітею!" Скандальний харківський лісник вийшов із СІЗО під рекордну заставу

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За керівника державного лісгоспу "Гутянський" на Харківщині Віктора Сису, якого зловили на гарячому при передачі хабара детективу НАБУ, внесли заставу в розмірі 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Нетиповий Харків". Відзначається, що його офіційні доходи не дозволяють сплатити таку суму, проте гроші з'явилися за кілька днів.

"Офіційна зарплата у Вітітрохи менше, ніж у касира в "АТБ". Днями Вітю відправили в СІЗО. Але за Вітю внесли заставу. 5 мільйонів", – написав автор публікації.

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Віктор Сиса вийшов з СІЗО під величезну заставу

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"Цікаво виходить. На лікування хворих дітей у нас збирають усім світом. Набагато скромніші суми. І не завжди можуть зібрати. А, буває, що таки збирають, але вже пізно. Зате мільйони на застави з'являються буквально за лічені години. Погано в нашій країні бути хворою дитиною! Добре бути Вітею!" – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 жовтня народний депутат Олексій Кучер повідомив про затримання при спробі дати хабар 100 тис. дол. детективу НАБУ начальника Гутянського лісгоспу Віктора Сису. У Бюро інформацію підтвердили.

  • 28 серпня детективи НАБУ провели обшуки в будинку Сиси. Його запідозрили в зловживаннях при продажу деревини. Перед цим лісник посварився з президентом Володимиром Зеленським.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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