"Добре бути Вітею!" Скандальний харківський лісник вийшов із СІЗО під рекордну заставу

За керівника державного лісгоспу "Гутянський" на Харківщині Віктора Сису, якого зловили на гарячому при передачі хабара детективу НАБУ, внесли заставу в розмірі 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Нетиповий Харків". Відзначається, що його офіційні доходи не дозволяють сплатити таку суму, проте гроші з'явилися за кілька днів.

"Офіційна зарплата у Віті – трохи менше, ніж у касира в "АТБ". Днями Вітю відправили в СІЗО. Але за Вітю внесли заставу. 5 мільйонів", – написав автор публікації.

Віктор Сиса вийшов з СІЗО під величезну заставу Слово і діло

"Цікаво виходить. На лікування хворих дітей у нас збирають усім світом. Набагато скромніші суми. І не завжди можуть зібрати. А, буває, що таки збирають, але вже пізно. Зате мільйони на застави з'являються буквально за лічені години. Погано в нашій країні бути хворою дитиною! Добре бути Вітею!" – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня народний депутат Олексій Кучер повідомив про затримання при спробі дати хабар 100 тис. дол. детективу НАБУ начальника Гутянського лісгоспу Віктора Сису. У Бюро інформацію підтвердили.

28 серпня детективи НАБУ провели обшуки в будинку Сиси. Його запідозрили в зловживаннях при продажу деревини. Перед цим лісник посварився з президентом Володимиром Зеленським.

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