Викрадення та рейдерство: податківці Дніпропетровщини втрапили у гучний скандал

Створення приватного бізнесу в Україні є не лише складним, через бюрократичну тяганину, але і потенційно небезпечне для життя і здоров'я.

Щойно компанія домагається успіху, вона негайно стає ласим шматком для бандитів і рейдерів, але ще гірше, коли цими людьми виявляються чиновники з державних структур.

Буквально місяць тому новина про викрадення директора компанії "Софт Оіл" Кирила Суворова рознеслася по всіх українських ЗМІ. Як з'ясувалося, 27 травня бізнесмена забрали на допит у Дніпропетровську Державну фіскальну службу, після чого він перестав виходити на зв'язок.

За що Кирила Суворова утримували 23 дні у полоні, і чим закінчилася історія — у сюжеті "Надзвичайних новин".

Забрали на допит і не відпустили

Директор компанії "Софт Оіл" зник 27 травня. Як стверджували родичі, його забрали на допит до податкової міліції Дніпропетровської області, після чого зв'язок із бізнесменом зник.

У сюжеті сам Суворов згадує, тоді до нього підійшли двоє невідомих, назвалися податківцями, хоча пред'явити будь-які документи відмовилися.

"Вони попросили: "Давайте проїдемо, напишемо свідчення, що вас там хочуть вбити". Я сказав, що нікуди я з ними не поїду", — розповів бізнесмен.

Кирило Суворов Скрін відео

Привід податківців забрати Суворова для підписання свідчень щодо загрози його життю не став для чоловіка сюрпризом, адже останнім часом йому дійсно погрожували, хоча і директор "Софт Оіл" не сприймав ці слова всерйоз. І як виявилося, даремно. Ввічливі і відкриті працівники Дніпропетровської ДФС просто заштовхали чоловіка в машину і заявили, що везуть його в обласну податкову.

Наступного дня податкова поліція приїхала до бізнесмена додому і забрала всі його особисті речі.

Після цього випадку, до пошуків Суворова підключилися адвокати, разом із рідними вони приїздили у Дніпровську податкову з метою отримати доступ до клієнта для надання правової допомоги. Але всі вимоги з боку фіскалів успішно ігнорувалися.

Державна фіскальна служба

Не отримавши доступу до утримуваного, адвокати 11 червня звернулися із заявою до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпра з приводу незаконного позбавлення волі без рішення суду і що ці незаконні дії кояться працівниками податкової міліції. Суддя відреагував на заяву і наступного ж дня призначив засідання з її розгляду, на яке представники Дніпропетровської ДФС не з'явилися і засідання перенесли. Коли воно все ж відбулося, то і слідчий, і прокурор заявили, що вони не знають, де є Кирило Суворов і що працівники податкової міліції його не тримають, а, допитавши його двічі 27 травня 2019 року і 5 червня 2019 року, відпустили.

Але пізніше податківці заявили, що бізнесмен нібито проходить по програмі захисту свідків у кримінальній справі за фактом створення або придбання юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво) та його законно утримують в ДФС. Але адвокати і власник компанії "Софт Оіл" Дмитро Олійник висунули свою версію того, що відбувається — здирництво.

Справа на мільйони доларів

Спроба рейдерства фірми "Софт Оіл" з боку працівників обласної ДФС дійсно виявився основною причиною викрадення Кирила Суворова, який розповів про те, як проходив його перший "допит".

"Просто почали тиснути і психологічно видавлювати свідчення. Вимагали підписати відмову на фірму", — каже бізнесмен.

Але податківці не врахували однієї обставини, на той час фірма вже не належала Суворову. На початку травня документи на компанію були переоформлені на Дмитра Олійника, відтоді він був власником і комерційним директором "Софт Оіл" і на цій посаді Олійник вів переговори щодо поставок відомою міжнародною компанією базової олії грецького походження.

Дмитро Олійник "Інтерфакс"

На початку травня "Софт Оіл" підписала контракт на постачання з іноземною компанією. І вже у 20-х числах травня до Миколаєва прийшли два танкери з олією. З дозволу і під контролем митниці у Миколаєві олія була злита, були відібрані зразки для лабораторних аналізів. 28 травня лабораторія видала висновок, що декларант правильно визначив код товару. Це повністю підтверджувало митні декларації на імпорт. Була оплачена перша частина зборів до бюджету в розмірі 8 млн грн, ще 34 млн мали надійти до держбюджету трохи пізніше. Оскільки Суворов був директором фірми, на частині документів стояв його підпис.

Саме ця поставка і стала для податківців мотивом відібрати компанію у Суворова, який під тиском все ж підписав необхідні документи. Але відпускати бізнесмена не поспішали, і з камери його відправили під охорону на якусь турбазу, а два танкери з олією на загальну суму $7 млн були негайно заарештовані судом за клопотанням Дніпропетровської ДФС.

Після того, як вся ця історія почала поширюватися у ЗМІ, на Олійника почали виходити так звані посередники, імовірно від першого заступника керівника головного управління ДФС у Дніпропетровській області Сергія Пенькова. Вони пропонували зам'яти справу за кілька сотень тисяч доларів, але власник "Софт Оіл" відмовив і вимагав негайно відпустити Суворова.

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Самого ж потерпілого весь цей час не залишали на одному місці, як з'ясував адвокат сім'ї викраденого Єгор Латайко, з 29 травня по 7 червня Суворов перебував на базі "Обухівка" у Дніпропетровській області, після чого його перевезли на базу "Самарська затока". Звідти бізнесмену і вдалося звільниться. Як повідомляється у сюжеті, чоловік просто втік від охорони.

Кирило Суворов Скірн відео

Боротьба триває

Щойно вся ця історія піддалася розголосу, арешт із двох танкерів з олією був негайно знятий. Як пояснив адвокат "Софт Оіл" В'ячеслав Тиховліс, схема, за якою податківці збиралися реалізувати олію, досить проста: "Це мало бути реалізовано з якимись підробленими документами у напівпідпільному заводі, де вже б зробили олію, наклеїли б відповідні етикетки і запустили б на ринок, і ніхто не знав, що це. Але ці 7 млн вони б і заробили, як мінімум".

В'ячеслав Тиховліс

В організації викрадення адвокати і власник "Софт Оіл" підозрюють заступника голови Дніпропетровської ДФС Сергія Пенькова. Як розповідав Олійник, один із головних податківців області, разом зі своєю бандою, не криючись і заручившись підтримкою Дніпропетровської обласної прокуратури, розв'язав внутрішню війну проти бізнесу, людей і по суті проти держави. Сергій Пеньков широко відома персона у бізнес-середовищі Дніпропетровщини. Стандартний набір методів "роботи": залякування, викрадення людей, фабрикування кримінальних справ, знищення бізнесу, вимагання хабарів.

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Олійник впевнений, що Пеньков був в курсі дій своїх підлеглих із самого початку.

Сергій Пеньков "Дніпро Час"

Сам же Суворов хоче покарання для своїх кривдників, відповідну заяву на дії працівників податкової поліції вже написано у Державне бюро розслідування.

"Буду дуже жорстко мстити. Буду задіювати прокуратуру, всіх адвокатів, юристів, я думаю, що ніхто мені в цьому не відмовить. У мене є надія, що я їх всіх засаджу", — заявив Суворов.

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