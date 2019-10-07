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7 жовтня • оновлено в 18:00
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/ Розслідування

Викрадення й насильство: Саакашвілі подав заяву в ГПУ

5.7т Читати матеріал російською

Колишній президент Грузії і ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі подав заяву в ГПУ про викрадення й насильство щодо нього.

Йдеться про його перетин держкордону України в лютому 2018 року, повідомили у Facebook Головної військової прокуратури.

"Заява про викрадення й насильство щодо Саакашвілі і незаконне його переміщення через державний кордон України та Польщі 18 лютого 2018 року", – уточнили у відомстві.

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Саакашвілі

Саакашвілі

Скріншот "Громадське"

Там також повідомили, що відкрили кримінальне провадження.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

  • 10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон у оточенні своїх прихильників.

  • 22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним у незаконному перетині кордону.

  • Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року у зв'язку з правопорушенням.

  • Третій президент Грузії і ексглава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну в середу, 29 травня.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
саакашвили почему ты молчиш по поводу зеленского? не предавай сам себя
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2
1
Мир Миру
Мир Миру
Він же повертався до Грузії. Вже ні?
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3
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Миша не хочет, чтобы о нем забывали!
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2
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