Викрадення й насильство: Саакашвілі подав заяву в ГПУ

Колишній президент Грузії і ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі подав заяву в ГПУ про викрадення й насильство щодо нього.

Йдеться про його перетин держкордону України в лютому 2018 року, повідомили у Facebook Головної військової прокуратури.

"Заява про викрадення й насильство щодо Саакашвілі і незаконне його переміщення через державний кордон України та Польщі 18 лютого 2018 року", – уточнили у відомстві.

Саакашвілі Скріншот "Громадське"

Там також повідомили, що відкрили кримінальне провадження.

Як писав OBOZREVATEL:

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон у оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним у незаконному перетині кордону.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року у зв'язку з правопорушенням.

Третій президент Грузії і ексглава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну в середу, 29 травня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!