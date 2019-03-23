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''Використання підтверджено": в Україні показали, яку техніку Росія використовує на Донбасі

3.3тЧитати матеріал російською

Окупаційні російські війська на Донбасі використовують 8 типів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) власного виробництва.

Це, зокрема, збиті українськими захисниками "Орлан-10" і "Елерон 3С", пише Inform Napalm.

"На Донбасі за час бойових дій зафіксовано і підтверджено використання 8 типів БПЛА російського зразка: "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10", "Елерон-3СВ" , "Застава", "Тахіон". А також ще один тип нових російських БПЛА з невстановленою назвою", – уточнили у волонтерському об'єднанні.

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Російський безпілотник

Російський безпілотник

Укрінформ

Російські безпілотники

Російські безпілотники

Inform Napalm

Одним з останніх доказів присутності БПЛА Росії над Україною стало засідання Мінської контактної групи 22 березня, де показали два збитих апарати.

Як писав OBOZREVATEL, військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спецпризначення "Азов" Національної гвардії 1 березня збили БПЛА типу "Елерон" російських окупаційних військ на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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