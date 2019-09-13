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13 вересня • оновлено в 21:33
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Виконував завдання: на Одещині трагічно загинув СБУшник. фото

2.5т Читати матеріал російською

У середу, 11 вересня, на Одещині, виконуючи завдання, загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" Служба безпеки України Олександр Іваньков.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Fаcebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Колектив Служби безпеки України висловлює щирі співчуття рідним і близьким співробітника Центру спеціальних операцій "А" Олександра Іванькова. 11 вересня Олександр трагічно загинув в Одеській області, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових", – сказано в повідомленні.

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На Одещині трагічно загинув СБУшник

На Одещині трагічно загинув СБУшник

Facebook пресслужби СБУ

СБУ висловила підтримку рідним і пообіцяла не залишати їх наодинці з горем.

Як уточнила керівник Центру допомоги учасникам АТО Коломийської міськради і Коломийської РДА Івано-Франківської області, волонтер Оксана Вандич, 33-річний старший лейтенант Іваньков був учасником бойових дій, співробітником Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів служби безпеки України.

"Загинув на бойових, захищаючи Україну", – повідомила волонтер і додала, що зустріч тіла в Коломиї відбудеться в суботу 14 вересня, похорон пройде наступного дня.

На Одещині трагічно загинув СБУшник

На Одещині трагічно загинув СБУшник

Сегодня

На Одещині трагічно загинув СБУшник

На Одещині трагічно загинув СБУшник

Facebook пресслужби СБУ

Виконував завдання: на Одещині трагічно загинув СБУшник. фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня поблизу від україно-російського кордону вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинув військовослужбовець Державної прикордонної служби України.

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Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Табельный пистолет чистил?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Дважды насрать...
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
еще один нацик отравился говорить с кошкодавом
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