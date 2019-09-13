Виконував завдання: на Одещині трагічно загинув СБУшник. фото

У середу, 11 вересня, на Одещині, виконуючи завдання, загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" Служба безпеки України Олександр Іваньков.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Fаcebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Колектив Служби безпеки України висловлює щирі співчуття рідним і близьким співробітника Центру спеціальних операцій "А" Олександра Іванькова. 11 вересня Олександр трагічно загинув в Одеській області, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових", – сказано в повідомленні.

На Одещині трагічно загинув СБУшник Facebook пресслужби СБУ

СБУ висловила підтримку рідним і пообіцяла не залишати їх наодинці з горем.

Як уточнила керівник Центру допомоги учасникам АТО Коломийської міськради і Коломийської РДА Івано-Франківської області, волонтер Оксана Вандич, 33-річний старший лейтенант Іваньков був учасником бойових дій, співробітником Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів служби безпеки України.

"Загинув на бойових, захищаючи Україну", – повідомила волонтер і додала, що зустріч тіла в Коломиї відбудеться в суботу 14 вересня, похорон пройде наступного дня.

На Одещині трагічно загинув СБУшник Сегодня

На Одещині трагічно загинув СБУшник Facebook пресслужби СБУ

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