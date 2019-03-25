"Виколювали очі, відрізали груди..." У Росії розповіли нову страшилку про ОУН

У Росії почали активно поширювати нові страшилки про Організацію українських націоналістів.

В інтерв'ю "МК" 90-річний КГБшник Георгій Санніков розповів про свою "боротьбу з бандерівцями" під час роботи в західних українських областях.

"Банди знали, що є вказівка затримувати їх тільки живими, і нічого не боялися. У них були канали зв'язку з Заходом. А я чув про страшні звірства, які вони творили на Західній Україні. Не шкодували ні старих, ні жінок, ні дітей. Виколювали очі, відрізали груди..." — заявив росіянин.

За його словами, також вразили "бункери, в яких ховалися бандерівці". "Їх було тисячі. Я бував у багатьох — від найпростіших до шикарних, обладнаних усім необхідним. Я був вражений тим фактом, що бандерівці примушували будувати бункери євреїв, яких потім вбивали, щоб ті не видали схрон. З цією ж метою знищували всіх собак в цьому районі, щоб гавкотом не видали їх. Ще перед очима стоять жінки-бандерівки. Серед керівництва руху було багато подружніх пар. Вони були вірні одне одному і ідеї. Я не можу забути, як затримані нами чоловік і дружина просили застрелити їх як ніби при спробі втечі", — розповів Санніков.

Георгій Санніков

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний екс-регіонал в ефірі російського телебачення видав страшилку про Україну, заявивши, що в країні нібито влаштовують криваві розправи над тими, хто висловлює свою незгоду з владою.

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