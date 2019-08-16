Викликали поліцію і "швидку": на Чернігівщині побилися під час засідання ОВК. Фото і відео

На Чернігівщині під час нічного засідання Окружної виборчої комісії №210 у Прилуках глава ОВК Оксана Соколовська напала на одного із членів, який відмовлявся виконувати її прохання.

Як пише, "Фраза.юа", йдеться про дії зі списками виборців, про які не було мови в офіційному листі Центральної виборчої комісії. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Річ у тім, що членам ОВК №210 загрожує термін за невиконання рішення суду. Так, вони мали розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі, а також скласти протокол із позначкою "Уточнений" і транспортувати його до ЦВК не пізніше ніж 12:00 16 серпня 2019 року, повідомляє "Открытая Украина".

Бійка на засіданні ОВК №210 Скріншот із відео

Однак рішення суду досі не виконане, натомість голова ОВК скоїла низку правопорушень, у зв'язку з чим поліція почала досудове розслідування.

Але під час засідання в ніч на 16 серпня між членами ОВК трапився конфлікт.

"Один із членів виборчої комісії назвав дії Соколовської і більшості, купленої Коровченком (Сергій Коровченко, який, у результаті фальсифікацій переміг на окрузі. – Ред.), незаконними і такими, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність, глава ОВК відштовхнула члена комісії на купу розбитого скла, внаслідок чого людина отримала травми, а спостерігачі були змушені викликати швидку і наряд поліції", – розповів один зі спостерігачів.

Побитий член ОВК "Фраза.юа"

Побитий член ОВК "Фраза.юа"

Присутні стверджують, що під час засідання Соколовська почала поводитися неадекватно і ставити на голосування питання, які не мають відношення до постанови, яку видала ЦВК.

Згідно з інформацією, на території ОВК також були знайдені невідомі, неопломбовані мішки з документацією. Що це за документи і яким чином вони потрапили до ОВК, ще належить з'ясувати слідству.

Мішки з документацією "Фраза.юа"

Мішки з документацією "Фраза.юа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергові вибори народних депутатів України по 210 округу на Чернігівщині наробили вже чимало галасу в інформаційному просторі України. Під час підрахунку голосів виборців члени ОВК, ймовірно, підігравали одному з кандидатів – одіозному Коровченку Сергію Володимировичу.

Незважаючи на заангажованість членів ОВК, суд ухвалив рішення переглянути підсумки підрахунку голосів.

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