Викликали поліцію і "швидку": на Чернігівщині побилися під час засідання ОВК. Фото і відео

На Чернігівщині під час нічного засідання Окружної виборчої комісії №210 у Прилуках глава ОВК Оксана Соколовська напала на одного із членів, який відмовлявся виконувати її прохання.
Як пише, "Фраза.юа", йдеться про дії зі списками виборців, про які не було мови в офіційному листі Центральної виборчої комісії. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Річ у тім, що членам ОВК №210 загрожує термін за невиконання рішення суду. Так, вони мали розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі, а також скласти протокол із позначкою "Уточнений" і транспортувати його до ЦВК не пізніше ніж 12:00 16 серпня 2019 року, повідомляє "Открытая Украина".
Бійка на засіданні ОВК №210
Скріншот із відео
Однак рішення суду досі не виконане, натомість голова ОВК скоїла низку правопорушень, у зв'язку з чим поліція почала досудове розслідування.
Але під час засідання в ніч на 16 серпня між членами ОВК трапився конфлікт.
"Один із членів виборчої комісії назвав дії Соколовської і більшості, купленої Коровченком (Сергій Коровченко, який, у результаті фальсифікацій переміг на окрузі. – Ред.), незаконними і такими, що тягнуть за собою кримінальну відповідальність, глава ОВК відштовхнула члена комісії на купу розбитого скла, внаслідок чого людина отримала травми, а спостерігачі були змушені викликати швидку і наряд поліції", – розповів один зі спостерігачів.
Побитий член ОВК
"Фраза.юа"
Побитий член ОВК
"Фраза.юа"
Присутні стверджують, що під час засідання Соколовська почала поводитися неадекватно і ставити на голосування питання, які не мають відношення до постанови, яку видала ЦВК.
Згідно з інформацією, на території ОВК також були знайдені невідомі, неопломбовані мішки з документацією. Що це за документи і яким чином вони потрапили до ОВК, ще належить з'ясувати слідству.
Мішки з документацією
"Фраза.юа"
Мішки з документацією
"Фраза.юа"
Як повідомляв OBOZREVATEL, позачергові вибори народних депутатів України по 210 округу на Чернігівщині наробили вже чимало галасу в інформаційному просторі України. Під час підрахунку голосів виборців члени ОВК, ймовірно, підігравали одному з кандидатів – одіозному Коровченку Сергію Володимировичу.
Незважаючи на заангажованість членів ОВК, суд ухвалив рішення переглянути підсумки підрахунку голосів.
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