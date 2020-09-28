Викладач університету ім. Кожедуба про Ан-26: на польотах економили, адже це недешево
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба економив на навчальних польотах курсантів.
Як розповів "Вестям" викладач ХНУВС, на польотах економили, оскільки вони недешево обходяться.
За його словами, перш ніж приступити до практичних польотів, курсанти проходять тренажерну та передпольотну підготовку, виконують обов'язкові стрибки з парашутом.
"Не один випуск курсантів провів навчальні польоти на цьому борту. Тут специфіка в тому, що курсанти займаються прокладанням заданого маршруту, а літаком керують досвідчені пілоти і штурман. Те, що сталося, – не провина курсантів однозначно. Звичайно, розмов і різних версій зараз буде багато, але я б почекав висновки експертів", – відзначило джерело.
Він додав, що особисто не раз літав на цьому літаку у відрядження.
"Бувало, що відсилають до Києва або ж в інше місто, і якщо туди летять з курсантами, то і я як пасажир з ними вирушав. І якось не боявся за своє життя, не переймався, що щось може трапитися. Тому що всі літні одиниці обслуговували досвідчені бортмеханіки. Так, літаки хоч і не нові, але свій запас вони ще не вилітали", – стверджує викладач.
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