"Викинули, як сміття!" Ветеран АТО подав до суду на командування: суть позову

Учасник АТО Антон Монахов подав до суду на командування, яке не визнає, що він отримав травму на війні.

За його словами, командування відмовляє йому у довідці про обставини травми, через що боєць не може оформити соціальну допомогу від держави, зокрема, на безкоштовне лікування, пише "Радіо Свобода".

Ветеран АТО Антон Монахов "Радіо свобода"

У військовій частині говорять про відсутність доказів того, що Монахов постраждав саме під час бою. За словами юристів бійця, у бригаді розслідування провели суто формально, тому ухвалено рішення звернутися до суду.

Монахов вступив на контрактну службу до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України восени 2015 року. Він брав участь у бойових діях у Донецькій області.

За словами бійця, травму він отримав восени 2016 року під час обстрілу КПП "Майорське", але до медиків звернувся не відразу.

"27 жовтня 2016 року був бій із незаконними збройними формуваннями в районі КПП “Майорське”. З 6:00 до 9:35 у нас був обстріл. Бій був дуже важкий, інтенсивний, обстрілювали з артилерійського озброєння", – розповів Монахов.

Він уточнив, що йому стало погано не відразу. "Тільки став гірше чути й у мене оніміла голова та обидві руки. Наша частина зазнала втрат, було двоє важкопоранених. Їх евакуювали. З огляду на оперативну обстановку, я за медичною допомогою не звернувся. Але ввечері 27 жовтня у мене з'явився головний біль, стало гірше. Почалися запаморочення, дезорієнтація. 27 листопада я був змушений звернутися за медичною допомогою", – згадує боєць.

Монахов провів на лікуванні 286 днів. Спершу його лікували в мобільному госпіталі в Донецькій області, а потім у військових госпіталях у Харкові, Черкасах і Дніпрі. Він зазначає, що лікарі діагностували перфорацію барабанної перетинки і складне неврологічне захворювання внаслідок отриманої мінно-вибухової травми.

Чоловік надав відповідні медичні документи.

Висновок лікаря "Радіо свобода"

Монахов каже, що через травму втратив працездатність – його комісували з армії, а потім звільнили з цивільної роботи. Зараз він безробітний.

"Все свідчить про те, що травма була отримана в результаті участі в бойових діях, але військова частина це не визнає і не дає підтверджувальних документів. Мої неодноразові звернення до командування не дали результату. Ніколи не міг подумати, що, якщо зі мною щось станеться, мої командири від мене відвернуться. А виходить – мене можна, як сміття, викинути, як відпрацьований матеріал. Я себе таким не вважаю", – зауважив Монахов.

Результати розслідування військової частини "Радіо свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер Збройних сил України, яким оголосили сувору догану за критику на адресу президента Володимира Зеленського в мережі, вирішив звернутися до суду.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!