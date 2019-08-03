Викинула валізу з мертвим сином: спіймана горе-матір пояснила свій вчинок

Анна Пилявська, яка викинула мертву дитину в валізі на смітник, після затримання дала поліції свідчення.

За її словами, ввечері 25 червня у сина раптово піднялася температура, і вона на свій розсуд дала дитині якісь ліки.

Вночі вона прокинулася і побачила, що у хлопчика судоми. Анна кинулася шукати ліки, щоб врятувати сина від астматичного нападу, але коли повернулася, то дитина вже померла.

Анна Пилявская facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Жінка також розповіла, що злякалася звинувачень в неналежному догляді за дитиною, а тому валізу з мертвим сином вивезла подалі на пустир і далі переховувалася у знайомих", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, Пилявську зафіксували камери, коли вона викинула валізу зі своєю дитиною на звалище. Жінка переїхала до Чернівців за місяць до трагедії, ніде не працювала і за дитиною не стежила. Часто годувати малюка доводилося людям, що живуть в сусідніх будинках.

Валіза з дитиною facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тіло хлопчика було виявлено 28 червня на околиці Чернівців.

Місцеві жителі розповіли, що загибла дитина, яку знайшли у валізі, була сильно побита.

Поліція Чернівецькій області спростувала інформацію про насильницьку смерть хлопчика і заявила, що причиною загибелі могла бути астма.

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