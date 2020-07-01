Викид радіації біля північних кордонів Росії міг статися через ракету "Буревісник", – ЗМІ

Причиною стрибка рівня радіації, що зафіксували біля кордонів із Росією, можуть бути випробування російської крилатої ракети "Буревісник", оснащеної ядерним двигуном.

Як повідомляє Popular Mechanics, один із виявлених ізотопів – йод-131 – має штучне походження. Він виробляється під час ядерної реакції.

Аналіз, проведений Голландським національним інститутом громадської охорони здоров'я, вказує на те, що джерелом випромінювання є західна частина Росії. Відповідно до припущень вчених, викид радіації стався через аварію на ядерній установці. Вони допускають, що джерелом міг послужити вибух російської ракети "Буревісник", яка використовує бортову атомну електростанцію для запуску.

У виданні відзначили, що в 2019 році в Росії вже був випадок невдалих випробувань "Буревісника" – передбачається, що саме ця ракета вибухнула на полігоні під Архангельськом.

Експерти вважають, що причиною нинішнього викиду могла стати аналогічна аварія, проте офіційних підтверджень цьому поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, датчики радіаційного моніторингу в Норвегії, Фінляндії і Швеції зареєстрували перевищений рівень радіоактивних речовин на кордоні з Росією.