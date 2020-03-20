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20 березня • оновлено в 13:59
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Військовий ЗСУ "заразився" коронавірусом: у Генштабі розкрили правду

1.7т
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У Генштабі України спростовують інформацію про виявленого хворого на коронавірус Covid-19 діючого військовослужбовця ЗСУ.

Інформацію в коментарі OBOZREVATEL повідомив спікер ГШ ЗСУ Богдан Сеник, закликаючи ЗМІ публікували інформацію лише з перевірених джерел.

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"Це російські вкиди, сотні сепарських каналів, під дією алкогольних напоїв та бояришнику, публікують всякі фантазії… Інформація про зараження коронавірусом майора з 30-ї механізованої бригади не відповідає дійсності", – заявив він.

ЗСУ

ЗСУ

"Українська правда"

Зокрема, на запитання журналістів, чи були за останній тиждень підозри на зараження Covid-19 серед військовослужбовців, спікер Генштабу відповів: "Таких даних немає".

Сеник також повідомив, що військовослужбовці регулярно проходять обстеження, а заступаючи на службу всім обов'язково міряють температуру.

Раніше Telegram-канал "Сварщики" заявив про начебто перший випадок зараження коронавірусом серед військовослужбовців ЗСУ, що "було підтверджено" Львівським військовим клінічним госпіталем. Там також повідомили, що мова йде про майора Ю. Супрунюка з 30-ї механізованої бригади.

Військовий ЗСУ "заразився" коронавірусом: у Генштабі розкрили правду

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан спростував фейки російських окупантів про те, що у всіх підрозділах Збройних сил України є заражені коронавірусом.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України хвороба
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